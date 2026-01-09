...con Pasquale Marino

“Se il calcio di rigore fosse stato calciato diversamente la partita sarebbe finita in altro modo. Il Milan ha creato tanto, la sconfitta sarebbe stata, forse, un po' troppo". Così a TuttoMercatoWeb.com Pasquale Marino analizza la partita tra Milan e Genoa terminata in parità.

Che Genoa ha visto? In chiave salvezza un pareggio importante.

“Ha fatto un’ottima partita. Anche nel secondo tempo quando il Milan ha spinto di più si sono difesi con ordine. Leali ha fatto qualche bella parata. Nel complesso ho visto un’ottima partita da parte del Genoa”.

La lotta salvezza si fa appassionante...

“Tante squadre in pochi punti. La Fiorentina è in crescita, il Verona stava vincendo a Napoli. C’è da lottare fino alla fine”

Il mercato può aiutare?

“C’è tanto tempo per il mercato. Le squadre che stanno giu cercheranno di colmare qualche lacuna. Tra queste. la Fiorentina, che comunque è già forte così".

E la sua ex Udinese?

“Molto bene. È una squadra solida. Ha avuto una flessione e si è ripresa. Zaniolo sta tornando ai livelli di qualche anno fa. Sono stati bravi a cercare un elemento che aveva voglia di riscatto”.

In B il mercato darà una mano?

“Ci sono squadre che si trovano giù in maniera inaspettata. Stanno cercando di apporre alcuni correttivi sul mercato".