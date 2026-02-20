Juventus, le indicazioni di Spalletti: "Bremer out, David c'è". E su Locatelli e McKennie...

Un pareggio e due sconfitte nelle ultime tre e un percorso in Champions League compromesso dopo il 5-2 maturato a Istanbul contro il Galatasaray. In casa Juventus ci si lecca le ferite e si prova a ripartire dopo un periodo particolarmente difficile. Domani i bianconeri tornano in campo all'Allianz Stadium per affrontare il Como e quest'oggi Spalletti è intervenuto in conferenza stampa per dare delle indicazioni sulle possibili scelte.

Queste le parole del tecnico toscano iniziando da una considerazione sulla possibilità di concedere un turno di riposo a Locatelli e McKennie: "Bremer non sarà della partita, David è convocato e non potrà giocare tutta la partita perciò valuteremo. Locatelli sembra non sentire la stanchezza è sempre molto presente per entusiasmo e spirito da trasmettere. McKennie la vedo dura di farne a meno, soprattutto in determinati ruoli... la società era stata brava a portare a casa Holm ma si è fatto male subito e poi la squalifica di Kalulu e l'infortunio di Bremer ci fanno essere un pochino corti. Terzini destri non è che ne abbiam altri, o tutta fascia di destra e McKennie è uno che ci fa comodo".

Si potrà vedere Perin domani?

"Secondo me abbiamo tutte le responsabilità uguali e si continua con Di Gregorio".

