Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Juventus, le indicazioni di Spalletti: "Bremer out, David c'è". E su Locatelli e McKennie...

Juventus, le indicazioni di Spalletti: "Bremer out, David c'è". E su Locatelli e McKennie...TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 17:23Serie A
Niccolò Righi

Un pareggio e due sconfitte nelle ultime tre e un percorso in Champions League compromesso dopo il 5-2 maturato a Istanbul contro il Galatasaray. In casa Juventus ci si lecca le ferite e si prova a ripartire dopo un periodo particolarmente difficile. Domani i bianconeri tornano in campo all'Allianz Stadium per affrontare il Como e quest'oggi Spalletti è intervenuto in conferenza stampa per dare delle indicazioni sulle possibili scelte.

Queste le parole del tecnico toscano iniziando da una considerazione sulla possibilità di concedere un turno di riposo a Locatelli e McKennie: "Bremer non sarà della partita, David è convocato e non potrà giocare tutta la partita perciò valuteremo. Locatelli sembra non sentire la stanchezza è sempre molto presente per entusiasmo e spirito da trasmettere. McKennie la vedo dura di farne a meno, soprattutto in determinati ruoli... la società era stata brava a portare a casa Holm ma si è fatto male subito e poi la squalifica di Kalulu e l'infortunio di Bremer ci fanno essere un pochino corti. Terzini destri non è che ne abbiam altri, o tutta fascia di destra e McKennie è uno che ci fa comodo".

Si potrà vedere Perin domani?
"Secondo me abbiamo tutte le responsabilità uguali e si continua con Di Gregorio".

Clicca qui per leggere la conferenza stampa completa.

Articoli correlati
Spalletti e il rinnovo con la Juventus: "Firmerei subito, ma non credo risolva i... Spalletti e il rinnovo con la Juventus: "Firmerei subito, ma non credo risolva i problemi"
Spalletti, otto giorni per la riconferma alla Juve? Il parere degli ospiti Spalletti, otto giorni per la riconferma alla Juve? Il parere degli ospiti
Juventus, Spalletti: "David sarà convocato. Rinnovo? Possiamo farlo subito" Juventus, Spalletti: "David sarà convocato. Rinnovo? Possiamo farlo subito"
Altre notizie Serie A
Spalletti e il rinnovo con la Juventus: "Firmerei subito, ma non credo risolva i... Spalletti e il rinnovo con la Juventus: "Firmerei subito, ma non credo risolva i problemi"
Cagliari, Pisacane conferma: "Mazzitelli e Mina stanno bene. Recuperato anche Kiliçsoy"... Cagliari, Pisacane conferma: "Mazzitelli e Mina stanno bene. Recuperato anche Kiliçsoy"
Chi ha portato più gol dal mercato? Orban e Krstovic dopo Hojlund, Malen in rimonta... Chi ha portato più gol dal mercato? Orban e Krstovic dopo Hojlund, Malen in rimonta
Cagliari sempre più americano. Nota del club: "Cedute ulteriori quote a Fiori e Gupta"... Cagliari sempre più americano. Nota del club: "Cedute ulteriori quote a Fiori e Gupta"
Il Parma e Corvi ancora avanti insieme: il portiere firma fino al 2029 con opzione... UfficialeIl Parma e Corvi ancora avanti insieme: il portiere firma fino al 2029 con opzione
Cagliari, Deiola confida: "Ho finito partite in lacrime per le critiche, anche sui... Cagliari, Deiola confida: "Ho finito partite in lacrime per le critiche, anche sui social"
Confermata la squalifica di Kalulu. La FIGC ha respinto la richiesta di grazia presentata... TMWConfermata la squalifica di Kalulu. La FIGC ha respinto la richiesta di grazia presentata dalla Juventus
Chi andrà in Champions? Il calendario a confronto, dal Napoli all'Atalanta Chi andrà in Champions? Il calendario a confronto, dal Napoli all'Atalanta
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La mancata squalifica di Fabregas è una vergogna e dà vita a un precedente pericolosissimo. La "mano" di La Penna dietro al disastro europeo di Inter e Juventus: la guerra dialettica ha distolto l'attenzione dal campo. E questi sono i risultati
Le più lette
1 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
2 La mancata squalifica di Fabregas è una vergogna e dà vita a un precedente pericolosissimo. La "mano" di La Penna dietro al disastro europeo di Inter e Juventus: la guerra dialettica ha distolto l'attenzione dal campo. E questi sono i risultati
3 Saviano rincara la dose: "Dirigenza Inter compromessa, l'intero campionato è falsato"
4 Cagni: "Milan-Como, lite Fabregas-Allegri? Non ci si può comportare così"
5 Confesso una cosa su Leao col Como. Allegri aveva ragione, io no
Ora in radio
Storie di Calcio 18:35Storie di Calcio live!
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Football rewind 19:00Football rewind
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
EuroMaracanà 19:30EuroMaracanà
EuroMaracanà
Primo piano
Immagine top news n.0 Cagliari sempre più americano. Nota del club: "Cedute ulteriori quote a Fiori e Gupta"
Immagine top news n.1 Confermata la squalifica di Kalulu. La FIGC ha respinto la richiesta di grazia presentata dalla Juventus
Immagine top news n.2 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
Immagine top news n.3 Inter, Zielinski e Frattesi hanno lavorato col gruppo. Per Lautaro non saranno forzati i tempi
Immagine top news n.4 Inter, Lautaro Martinez ci sarà nel derby con il Milan? C'è un precedente che fa ben sperare
Immagine top news n.5 Inter, ecco il report tanto atteso su Lautaro Martinez: risentimento muscolare al soleo
Immagine top news n.6 Milan, Leao: "I tifosi vogliono sempre il massimo. Il derby è una questione di vita o di morte"
Immagine top news n.7 La carica di Baldanzi: "Genoa, non vedevo l'ora di giocare. Spero di ripagare la fiducia"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il clamoroso impatto di Lookman. Un rimpianto per la Serie A, non per l'Atalanta Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Alisson è molto più di una scommessa. E lo sa anche Antonio Conte
Immagine news podcast n.2 Il tracollo di Istanbul e una rivoluzione urgente sul mercato per la Juventus
Immagine news podcast n.3 Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera
Immagine news podcast n.4 Donyell Malen insegna che il mercato di gennaio può davvero riparare
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Spalletti, otto giorni per la riconferma alla Juve? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Gianluca Galliani: "La coesione del gruppo è stata la forza del Milan di Berlusconi"
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Spalletti sta 'educando' la Juve. Kalulu, si ripari con la grazia"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Spalletti e il rinnovo con la Juventus: "Firmerei subito, ma non credo risolva i problemi"
Immagine news Serie A n.2 Cagliari, Pisacane conferma: "Mazzitelli e Mina stanno bene. Recuperato anche Kiliçsoy"
Immagine news Serie A n.3 Chi ha portato più gol dal mercato? Orban e Krstovic dopo Hojlund, Malen in rimonta
Immagine news Serie A n.4 Cagliari sempre più americano. Nota del club: "Cedute ulteriori quote a Fiori e Gupta"
Immagine news Serie A n.5 Il Parma e Corvi ancora avanti insieme: il portiere firma fino al 2029 con opzione
Immagine news Serie A n.6 Cagliari, Deiola confida: "Ho finito partite in lacrime per le critiche, anche sui social"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Hamse Shagaxle, da talento per il futuro a convocato a sorpresa. Chi è il nuovo 19 dello Spezia
Immagine news Serie B n.2 Serie B, 24ª giornata: Frosinone-Empoli visibile in modalità free su DAZN
Immagine news Serie B n.3 Frosinone-Empoli e l'esordio di Ballardini: tutti i convocati per la 26ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.4 Inzaghi avvisa il SudTirol: "Chi viene a giocare contro il Palermo si mette le mani nei capelli"
Immagine news Serie B n.5 Mantova, Modesto: "Samp in periodo positivo? Si. Ma noi dobbiamo far punti in ogni gara"
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, ceduto Stipe Vulikic a titolo definitivo al Levski Sofia
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vigorito rilancia: "Lascerò il Benevento solo quando ci riprenderemo la Serie A"
Immagine news Serie C n.2 Virtus Verona, Bassi: “Mi sento una mezzala, mi ispiro a Rabiot. Playout? Non è finita”
Immagine news Serie C n.3 Brutte notizie per il Trapani: confermata la penalità di 7 punti. La classifica del Girone C di Serie C
Immagine news Serie C n.4 Triestina, due anni di spese pazze. L'attuale proprietà del club prende posizione
Immagine news Serie C n.5 Lecco, primo contratto pro per Tondi. Accordo fino al 2028 con diritto di opzione
Immagine news Serie C n.6 Niente trasferta a Novara per tutta la provincia di Milano: nel mirino il match della Giana Erminio
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lecce-Inter, Chivu vuole allungare in vetta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Como, match chiave per la corsa al quarto posto
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Sassuolo-Verona, ai gialloblù serve una svolta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Dalla doppietta d'esordio alla Juve alla voglia di Europa. Janogy: "Fiorentina, rilanciamoci"
Immagine news Calcio femminile n.2 L'ultimo ballo di Girelli all'Allianz Stadium: dopo 150 reti saluterà la Juve per volare negli USA
Immagine news Calcio femminile n.3 Women’s Champions League, ecco il quadro dei quarti di finale. Senza nessun club italiano
Immagine news Calcio femminile n.4 La Juve deve salutare la Women's Champions League. Walti: "Sconfitta immeritata"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, Canzi: “C’è rammarico per aver perso questa sera”
Immagine news Calcio femminile n.6 Juve fuori dalla Champions. Canzi: "Percorso europeo comunque positivo. Fiero delle ragazze"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV