Triestina, due anni di spese pazze. L'attuale proprietà del club prende posizione

A seguito delle notizie emerse nei giorni scorsi in merito alla gestione della Triestina nelle scorse stagioni, l'attuale proprietà del club alabardato ha diffuso una nota ufficiale attraverso i proprio canali:

"In merito alle notizie apparse sugli organi di stampa negli ultimi giorni, US Triestina Calcio 1918 intende chiarire quanto segue.

I nuovi proprietari dichiarano di non avere alcun legame con la gestione e la condotta della precedente dirigenza societaria.

Dopo tre settimane dal subentro nel board dirigenziale del club e dalla rimozione del Presidente, sono stati conclusi i rapporti di lavoro sia con l'Amministratore Delegato che con il Direttore Generale.

L'attuale gruppo di proprietà ha incaricato i propri legali di chiarire, davanti alla Procura della Repubblica, il totale disimpegno da qualsiasi evento possa essere attribuito alla precedente gestione.

L'acquisizione di LBK Capital è stata effettuata quale soluzione più rapida ed efficace per consentire l'immediata attuazione di un piano di ristrutturazione del debito e garantire il pagamento puntuale degli stipendi ai giocatori.

Particolare attenzione viene riservata al debito nei confronti del Comune di Trieste, che rappresenta una fase centrale e strategica per riportare il Club a un modello gestionale ambizioso, solido e stabile.

La proprietà è pienamente consapevole delle aspettative della città così come della passione dei tifosi e li invita ad avere fiducia e pazienza in questa fase di ricostruzione. Con il contributo di tutti, i risultati del lavoro avviato saranno presto condivisi e rappresenteranno un nuovo punto di partenza per il futuro della Triestina".