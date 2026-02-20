Brutte notizie per il Trapani: confermata la penalità di 7 punti. La classifica del Girone C di Serie C

Brutte notizie per il Trapani, in merito al ricorso circa le violazioni amministrative di cui il club era accusato: come si legge nel dispositivo diffuso dalla Federazione (CLICCA QUI per la versione integrale), è stato respinto il reclamo dei granata, e di conseguenza confermati i 7 punti di penalizzazione, oltre poi alle inibizioni per i dirigenti. La Corte ha respinto anche il reclamo del procuratore federale avverso l’incongruità delle sanzioni inflitte dal TFN.

Questo, quanto si legge: "La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite ha respinto il reclamo del Trapani (Girone C di Serie C), confermando l’ammenda di 6.500 euro e i 7 punti di penalizzazione in classifica inflitti al club lo scorso 8 gennaio dal Tribunale Federale Nazionale per violazioni di natura amministrativa. La Corte ha respinto contestualmente i reclami dell’amministratore unico della società Valerio Antonini, sanzionato dal TFN con 4 mesi di inibizione e 1.500 euro di ammenda, dei procuratori dotati di potere di rappresentanza Vito Giacalone e Andrea Oddo, sanzionati rispettivamente con 4 e 16 mesi di inibizione e 1.500 euro di ammenda ciascuno, e del sindaco unico del club Salvatore Castiglione, sanzionato dal Tribunale Federale con 12 mesi di inibizione. Respinto anche il reclamo del procuratore federale avverso l’incongruità delle sanzioni inflitte alla società e ai dirigenti Antonini, Giacalone e Oddo".

Non cambia quindi la graduatoria del Girone C di Serie C:

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 61, Catania 56, Salernitana 50, Cosenza 46, Casertana 43, Crotone 41, Monopoli 40, Audace Cerignola 39, Casarano 36, Team Altamura 36, Potenza 31, Sorrento 30, Atalanta U23 30, Picerno 29, Latina 28, Cavese 28, Trapani 25, Giugliano 24, Siracusa 23, Foggia 22

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva