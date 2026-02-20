Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
La Juve chiede la grazia per Kalulu. Che recuperi per Inter e Roma: le top news delle 18

TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 18:00
Niccolò Righi

"Siamo solo noi, combattiamo in campo ed estraniamoci da ciò che accade all'esterno". È questo il concetto su cui ha insistito mister Maurizio Sarri nelle ultime ore a Formello. In realtà, sono le stesse parole che il tecnico biancoceleste ripete ai suoi giocatori fin dalla scorsa estate, quando l'improvviso blocco del mercato ha tolto sogni e ambizioni alla Lazio di Lotito ancor prima che iniziasse la stagione. Come se non bastasse, ora si è aggiunta pure la netta spaccatura tra società e tifosi, con Cataldi e compagni lasciati praticamente da soli in campo. Un muro contro muro che, al momento, ha portato a uno sciopero senza fine del tifo. Nella sua dettagliata analisi odierna Il Messaggero aggiunge poi che la compagine di Sarri adesso dovrà trovare dentro di sé le motivazioni, a partire dalle prossime due partite di un campionato ormai compromesso: prima il Cagliari in trasferta e poi il Torino, sempre fuori.

L’Udinese cerca il suo riferimento offensivo. Le recenti battute d’arresto contro Lecce e Sassuolo hanno evidenziato in modo chiaro quanto l’assenza di Keinan Davis stia incidendo sull’equilibrio della squadra, soprattutto negli ultimi trenta metri. Senza il suo peso specifico là davanti, i bianconeri hanno faticato a trovare profondità e continuità. Dopo la lesione all’adduttore sinistro rimediata nella sfida contro la Roma, l’attaccante inglese ha già ripreso a lavorare a parte e attende il via libera definitivo dello staff medico per tornare in gruppo. Secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto, non è da escludere una sua convocazione per la gara casalinga contro la Fiorentina, con l’obiettivo di rivederlo titolare nella successiva sfida contro l’Atalanta.

Inter in campo ad Appiano Gentile dopo la trasferta norvegese col Bodo/Glimt, con i nerazzurri di Cristian Chivu che preparano la sfida contro il Lecce in Salento in programma sabato 21 febbraio alle ore 18. Assente, come noto, Lautaro Martinez dopo l'affaticamento muscolare al soleo patito in Norvegia che lo terrà fuori alcune settimane. Oltre al Toro, assente anche Hakan Calhanoglu (comunque squalificato per Lecce, così come Barella), mentre sono regolarmente in gruppo Piotr Zielinski e Davide Frattesi, coi due giocatori che si candidano quindi per una maglia da titolare al Via del Mare. Per quel che riguarda la situazione del capitano dell'Inter, al netto di nuove valutazioni la prossima settimana, l'idea dello staff nerazzurro è quella di procedere con cautela, senza affrettare i tempi come successo in passato (come in occasione della semifinale Champions col Barcellona). Lo stop per l'argentino dovrebbe essere di circa un mese, lasso di tempo che gli farebbe saltare anche il derby col Milan.

La Roma si è allenata nel primo pomeriggio sui campi di Trigoria per portare avanti la preparazione della sfida contro la Cremonese prevista per domenica 22 febbraio alle ore 20.45. Come da indicazioni delle scorse ore, il brasiliano Wesley è rientrato a tutti gli effetti col gruppo, col trauma contusivo rimediato col Napoli in occasione del fallo da rigore di Rrahmani che è così alle spalle. In gruppo, già da ieri, anche il difensore Mario Hermoso che vista l'emergenza diffidati (oltre a Wesley, anche Mancini e Ndicka) si candida per una maglia da titolare contro i grigiorossi. Restano invece tutte da valutare le condizioni fisiche di Paulo Dybala, ancora non al meglio per via del problema al ginocchio, e di Matias Soulé con la pubalgia che continua ad infastidire l'argentino ex Juventus.

Fra gli infortunati di casa Milan c'è anche Strahinja Pavlovic, col difensore che ha riportato un vasto ematoma dei tessuti molli ed imbibizione edematoso-emorragico dell’osso peroneale senza interruzione della corticale nel corso del recupero della 24^ giornata pareggiato contro il Como nella serata di mercoledì. Una contusione particolarmente forte insomma, col giocatore che nella giornata di oggi ha svolto le terapie del caso a Milanello accompagnate da un lavoro personalizzato. Per quanto riguarda le condizioni degli altri membri della rosa, l'unico ai box è Santiago Gimenez, con Pulisic e Leao che comunque continuano a convivere con una non perfetta condizione fisica.

La coda polemica dei fatti che hanno caratterizzato Inter-Juventus continua ad essere ben presente, soprattutto dalle parti della Continassa. Nelle scorse ore la società bianconera ha presentato ricorso per la squalifica di Pierre Kalulu dopo il rosso nell'oramai noto contatto con Alessandro Bastoni che ha portato al secondo giallo e quindi al rosso al 42° minuto del primo tempo del Derby d'Italia. Ricorso però bocciato dalla Corte Sportiva d'Appello e squalifica confermata per il difensore francese. La Juventus però vuole andare fino in fondo e così, dalle ultime raccolte, ha fatto richiesta di grazia per acclarata ingiustizia al presidente Gabriele Gravina. Un precedente recente esiste e riguarda proprio Inter e Juventus: nel 2023 lo stesso Gravina concesse la grazia in "via eccezionale e straordinaria" a Romelu Lukaku, attaccante all'epoca all'Inter che ricevette una seconda ammonizione per aver reagito a cori razzisti da parte dei tifosi della Juventus.

