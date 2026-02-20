Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Spalletti, otto giorni per la riconferma alla Juve? Il parere degli ospiti

Comincia un periodo di fuoco per la Juventus. In otto giorni affronterà Como, Galatasaray e Roma, con Luciano Spalletti che si giocherà così la riconferma sulla panchina dei bianconeri? Ecco cosa dicono gli opinionisti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Io lo confermerei a prescindere, indipendentemente da cosa farà la Juve. Hai trovato l'uomo giusto, che può far rinascere questa squadra dagli errori fatti nelle gestioni precedenti. E' stata costruita male, rifinita peggio. Si ritrova a ripartire da zero dopo tre anni, con Spalletti può solcare una nuova linea, non sarà facile ma parti con un uomo forte ed esperti come Spalletti. Deve fare un mercato importante. Se prende Celik, continua su questa linea contraddittoria...".

Massimo Bonanni: "Credo che sia uno che può riportare la Juve davanti".

David Di Michele: "Ha ereditato una squadra non costruita da lui e ha dovuto anche rigenerarla. Prima David era un fantasma, Locatelli giocava solo in orizzontale, così come sono cresciuti Conceicao e McKennie. Ad Istanbul si poteva anche perdere e ad oggi confermerei Spalletti. Non si può cambiare in continuazione altrimenti non ti riprendi più".

Paolo De Paola: "Credo che Spalletti stia facendo molto bene, non è un problema di rose ma di educazione a un certo tipo di calcio, che Spalletti sta impartendo alla squadra. Ci sono momenti di blackout, uno sforzo fisico importante...Non notare la differenza è malafede. Che poi Spalletti possa portare la Juve in alto ok, ma ha bisogno di qualcosa di più. Per me non sono dei brocchi, ma l'educazione calcistica che sta dando Spalletti deve andare avanti".

Simone Braglia: "Avrebbe fatto peggio di Tudor perdesse, ma con una rosa che non è all'altezza della professionalità e dell'esperienza di Spalletti. Lui ha dato identità e gioco alla Juve, non trovo corretto sparare su Spalletti qualora non arrivasse quarto. La Juve deve partire dall'allenatore, invece qui si sovvertono i ruoli. Si parte da una società che non esiste, non vedo un'identità società che possa rispecchiare un blasone che la Juve ha".

