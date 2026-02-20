Ufficiale
Sampdoria, ceduto Stipe Vulikic a titolo definitivo al Levski Sofia
Addio in casa Sampdoria. Questa la nota ufficiale del club blucerchiato in merito ad una operazione di calciomercato:
"L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo definitivo al P.F.K. Levski Sofija i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Stipe Vulikic".
L'avventura del difensore croato alla Sampdoria si chiude, dunque, dopo un anno e mezzo, per un totale di 28 presenze. Nel mezzo anche un prestito semestrale al Modena. In precedenza per lui anche un biennio con la maglia del Perugia.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
