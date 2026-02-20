Lecco, primo contratto pro per Tondi. Accordo fino al 2028 con diritto di opzione
È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Lecco "comunica che il calciatore Nicolò Tondi ha firmato il primo contratto da professionista, con scadenza 30 giugno 2028. Il contratto prevede un diritto di opzione in favore della società per il prolungamento dello stesso per un’ulteriore stagione sportiva.
Cresciuto nella Cedratese, il centrocampista nato a Varese il 25 agosto 2007 veste i colori blucelesti dal 2023: dopo aver iniziato con l’Under 17, nella stagione 2024/25 è stato tra i protagonisti della promozione dell’Under 19 in Primavera 2, campionato in cui in questa stagione ha già realizzato 12 gol.
Convocato per la prima volta in Prima Squadra il 10 maggio 2024 (Lecco-Modena, Serie B), ha fatto il suo esordio tra i professionisti il 5 gennaio 2025 in Lecco-Trento, gara valida per la 21ª giornata del campionato di Serie C, subentrando all’83’.
