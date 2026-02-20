TMW Confermata la squalifica di Kalulu. La FIGC ha respinto la richiesta di grazia presentata dalla Juventus

Niente da fare per Pierre Kalulu. Il presidente Gabriele Gravina e la FIGC, da quanto raccolto da TMW, hanno respinto la richiesta di grazie presentata dalla Juventus nelle scorse ore in merito alla squalifica del difensore francese dopo l'espulsione della sfida contro l'Inter nell'oramai noto caso con Alessandro Bastoni. Nella sua richiesta la società bianconera aveva spinto sulle ammissioni di colpa pubbliche del difensore dell'Inter. Niente da fare però, con la decisione di campo confermata anche per evitare di creare un pericoloso e controverso precedente.

La decisione è già stata comunicata alla Juventus, con Luciano Spalletti che dunque non avrà a disposizione il giocatore per la sfida di domani contro il Como valida per la 26^ giornata di Serie A. In precedenza, ricordiamo, era arrivato il no anche al ricorso che la stessa società bianconera aveva già presentato alla Corte Sportiva d'Appello.

Nel pomeriggio, il tecnico Luciano Spalletti aveva appoggiato il tentativo del club pubblicamente: "Su Kalulu dico che è un atto dovuto della società perché trattasi di due ingiustizie evidenti a cui tutti sono stati costretti a prendere atto. Secondo me la società ha fatto bene proprio per la considerazione che è venuta fuori in maniera totale di tutte le componenti".