Serie B, 24ª giornata: Frosinone-Empoli visibile in modalità free su DAZN
DAZN, piattaforma detentrice dei diritto di trasmissione del campionato di Serie B, ha comunicato, come accade di consueto, quale dei match del weekend sarà visibile gratuitamente.
Si tratta di Frosinone-Empoli, match di domenica valido per il ventiseiesimo turno del torneo cadetto, in programma questa sera alle ore 20:30.
SERIE B, 26ª GIORNATA
Venerdì 20 febbraio
Ore 20:30 - Frosinone-Empoli
Sabato 21 febbraio
Ore 15:00 - Virtus Entella-Catanzaro
Ore 15:00 - Mantova-Sampdoria
Ore 15:00 - Padova-Bari
Ore 15:00 - Palermo-Sudtirol
Ore 15:00 - Venezia-Pescara
Ore 17:15 - Cesena-Spezia
Ore 19:30 - Carrarese-Monza
Domenica 22 febbraio
Ore 15:00 - Juve Stabia-Modena
Ore 17:15 - Reggiana-Avellino
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 53
Frosinone 52
Monza 51
Palermo 48
Catanzaro 41
Modena 40
Juve Stabia 38
Cesena 37
SudTirol 33
Carrarese 30
Padova 29
Empoli 29
Sampdoria 29
Avellino 28
Virtus Entella 25
Reggiana 25
Mantova 23
Spezia 22
Bari 21
Pescara 18
