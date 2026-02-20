Mantova, Modesto: "Samp in periodo positivo? Si. Ma noi dobbiamo far punti in ogni gara"

"La Sampdoria è in un periodo positivo di risultati e di prestazioni, sappiamo la forza che può avere anche con i ricambi, il loro mercato è stato importante, ma noi dobbiamo pensare solo a noi stessi e a riscattare i due risultati negativi: giochiamo in casa, ci dovremo esprimere al meglio perché dobbiamo fare punti in tutte le gare che verranno da qui in avanti. Non possiamo pensare ad altro, e questo alla squadra l'ho detto": così, alla vigilia del confronto con i blucerchiati, il tecnico del Mantova Francesco Modesto.

Che, in vista della 26ª giornata del campionato di Serie B, ha poi proseguito: "Tutti dobbiamo dare qualcosa in più per raggiungere il nostro obiettivo, e questa settimana, essendo completa e senza turni infrasettimanali, abbiamo cercato di lavorare di più, di dare qualche nozione in più. I miei ragazzi lavorano bene, sono professionali, e anche i nuovi vanno messi piano piano in campo per farli giocare: serve il contributo di tutti".

Conclude quindi, sempre in relazione al match che domani si giocherà alle ore 15:00: "La Samp sa ripartire e giocare nello stretto, è temibile, ma anche noi abbiamo delle caratteristiche da sfruttare. Perché la partita va giocata in ogni singolo momento".