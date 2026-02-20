Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Esclusiva TMW

Virtus Verona, Bassi: “Mi sento una mezzala, mi ispiro a Rabiot. Playout? Non è finita”

Virtus Verona, Bassi: “Mi sento una mezzala, mi ispiro a Rabiot. Playout? Non è finita”
Luca Bargellini
Oggi alle 18:19Serie C
Luca Bargellini
A Tutta C
Ascolta il podcast
TMW Radio / A Tutta C
00:00
/
00:00

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il centrocampista della Virtus Verona Matteo Bassi ha parlato della sua stagione, del momento della squadra e del prossimo impegno contro il Vicenza.

Sei uno dei due giocatori di movimento sempre in campo in questa Serie C. A 22 anni essere intoccabile che sensazione dà?
“Fa molto piacere perché lo staff e il mister mi hanno dato fiducia fin dalla prima giornata e io cerco di ripagarla ogni partita, in qualsiasi ruolo venga impiegato. Quest’anno ho ricoperto tante posizioni, ma non è un problema: sono abituato fin dal settore giovanile dell’Udinese. Mi metto sempre a completa disposizione”.

Se dovessi scegliere il tuo ruolo ideale?
“Quello che mi sento più cucito addosso è la mezzala, per le mie caratteristiche di inserimento e progressione palla al piede. Mi piace buttarmi nello spazio, preferisco la palla in profondità piuttosto che addosso”.

Ti ispiri a qualcuno?
“Un giocatore che mi ha sempre fatto una grande impressione è Adrien Rabiot, che quest’anno è tornato in Serie A al Milan. Già alla Juventus mi colpiva molto. Ho sempre detto di ispirarmi a lui perché rispecchia un po’ le mie caratteristiche. Ovviamente ha fatto una carriera importante, ma un passo alla volta”.

A livello personale stagione positiva, ma la Virtus è in zona playout e non vince da metà dicembre. Che spiegazione vi siete dati?
“Non mi aspettavo di essere a fine febbraio in questa posizione. Però la Serie C è un campionato insidioso, dove i dettagli fanno la differenza. Abbiamo perso diverse partite per episodi. Mancano 11 gare e c’è margine per recuperare. L’obiettivo è la salvezza: ora dobbiamo restare agganciati al treno dei play-out”.

Lunedì c’è il Vicenza capolista, che l’anno scorso perse proprio a Verona la promozione diretta. Che partita sarà?
“L’anno scorso avevano recuperato 11 punti al Padova e poi persero qui al 96’. Quest’anno li vedo più arcigni, subiscono pochissimi gol e hanno grande esperienza. Hanno perso l’ultima, ma prima avevano quasi sempre vinto in casa. È una piazza importante, con un pubblico che fa la differenza. Però ogni partita parte 0-0 e noi possiamo mettere in difficoltà chiunque”.

Che giudizio dai sull’introduzione dell’FVS in Serie C?
“Può essere un’arma a doppio taglio. Ho notato poca uniformità nelle decisioni: lo stesso episodio può essere valutato in modo diverso a distanza di una settimana. A noi è capitato di essere penalizzati in situazioni chiare. Detto questo, non è un alibi: prima analizziamo sempre i nostri errori”.

Il Girone A rispetto all’anno scorso è cambiato?
“Non ho visto grossissime differenze. L’anno scorso ho giocato meno e la percezione da fuori è diversa. Le seconde squadre come Inter e Atalanta lavorano molto bene sui giovani: l’Inter sta replicando il percorso fatto dall’Atalanta. Sono squadre piene di talento con qualche elemento di esperienza. Il livello è alto: è difficile sia contro la prima sia contro l’ultima”.

Segui anche gli altri gironi?
“Seguo molto il Girone C perché un mio grande amico, Diego Ronco, gioca al Monopoli. Ci sentiamo quasi ogni giorno e quando non giochiamo in contemporanea guardo le loro partite. Il Girone C è molto spettacolare per pubblico e piazze”.

Differenze qualitative tra Girone A e C?
“A livello di temperamento forse il Girone C ha qualcosa in più per il calore delle piazze. Qualitativamente forse leggermente meglio il Girone A. Sono aspetti che si compensano”.

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Serie C, Matteo Bassi l’highlander della Virtus Verona: sempre in campo e pronto... Serie C, Matteo Bassi l’highlander della Virtus Verona: sempre in campo e pronto al salto
Virtus Verona, c'è il rinnovo per il centrocampista Bassi: ha firmato fino al '28... Virtus Verona, c'è il rinnovo per il centrocampista Bassi: ha firmato fino al '28 con opzione
Virtus Verona, accordo biennale per il centrocampista classe 2004 Matteo Bassi Virtus Verona, accordo biennale per il centrocampista classe 2004 Matteo Bassi
Altre notizie Serie C
Vigorito rilancia: "Lascerò il Benevento solo quando ci riprenderemo la Serie A" Vigorito rilancia: "Lascerò il Benevento solo quando ci riprenderemo la Serie A"
Virtus Verona, Bassi: “Mi sento una mezzala, mi ispiro a Rabiot. Playout? Non è finita”... Esclusiva TMWVirtus Verona, Bassi: “Mi sento una mezzala, mi ispiro a Rabiot. Playout? Non è finita”
Brutte notizie per il Trapani: confermata la penalità di 7 punti. La classifica del... Brutte notizie per il Trapani: confermata la penalità di 7 punti. La classifica del Girone C di Serie C
Triestina, due anni di spese pazze. L'attuale proprietà del club prende posizione... Triestina, due anni di spese pazze. L'attuale proprietà del club prende posizione
Lecco, primo contratto pro per Tondi. Accordo fino al 2028 con diritto di opzione... UfficialeLecco, primo contratto pro per Tondi. Accordo fino al 2028 con diritto di opzione
Niente trasferta a Novara per tutta la provincia di Milano: nel mirino il match della... Niente trasferta a Novara per tutta la provincia di Milano: nel mirino il match della Giana Erminio
Forlì, rinnova uno dei protagonisti della promozione! Farinelli firma fino al 2028... UfficialeForlì, rinnova uno dei protagonisti della promozione! Farinelli firma fino al 2028
Foggia, arriva il difensore croato Eric Biasiol. Contratto fino al giugno 2027 UfficialeFoggia, arriva il difensore croato Eric Biasiol. Contratto fino al giugno 2027
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La mancata squalifica di Fabregas è una vergogna e dà vita a un precedente pericolosissimo. La "mano" di La Penna dietro al disastro europeo di Inter e Juventus: la guerra dialettica ha distolto l'attenzione dal campo. E questi sono i risultati
Le più lette
1 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
2 La mancata squalifica di Fabregas è una vergogna e dà vita a un precedente pericolosissimo. La "mano" di La Penna dietro al disastro europeo di Inter e Juventus: la guerra dialettica ha distolto l'attenzione dal campo. E questi sono i risultati
3 Saviano rincara la dose: "Dirigenza Inter compromessa, l'intero campionato è falsato"
4 Cagni: "Milan-Como, lite Fabregas-Allegri? Non ci si può comportare così"
5 Confesso una cosa su Leao col Como. Allegri aveva ragione, io no
Ora in radio
Storie di Calcio 18:35Storie di Calcio live!
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Football rewind 19:00Football rewind
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
EuroMaracanà 19:30EuroMaracanà
EuroMaracanà
Primo piano
Immagine top news n.0 Cagliari sempre più americano. Nota del club: "Cedute ulteriori quote a Fiori e Gupta"
Immagine top news n.1 Confermata la squalifica di Kalulu. La FIGC ha respinto la richiesta di grazia presentata dalla Juventus
Immagine top news n.2 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
Immagine top news n.3 Inter, Zielinski e Frattesi hanno lavorato col gruppo. Per Lautaro non saranno forzati i tempi
Immagine top news n.4 Inter, Lautaro Martinez ci sarà nel derby con il Milan? C'è un precedente che fa ben sperare
Immagine top news n.5 Inter, ecco il report tanto atteso su Lautaro Martinez: risentimento muscolare al soleo
Immagine top news n.6 Milan, Leao: "I tifosi vogliono sempre il massimo. Il derby è una questione di vita o di morte"
Immagine top news n.7 La carica di Baldanzi: "Genoa, non vedevo l'ora di giocare. Spero di ripagare la fiducia"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il clamoroso impatto di Lookman. Un rimpianto per la Serie A, non per l'Atalanta Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Alisson è molto più di una scommessa. E lo sa anche Antonio Conte
Immagine news podcast n.2 Il tracollo di Istanbul e una rivoluzione urgente sul mercato per la Juventus
Immagine news podcast n.3 Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera
Immagine news podcast n.4 Donyell Malen insegna che il mercato di gennaio può davvero riparare
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Spalletti, otto giorni per la riconferma alla Juve? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Gianluca Galliani: "La coesione del gruppo è stata la forza del Milan di Berlusconi"
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Spalletti sta 'educando' la Juve. Kalulu, si ripari con la grazia"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Spalletti e il rinnovo con la Juventus: "Firmerei subito, ma non credo risolva i problemi"
Immagine news Serie A n.2 Cagliari, Pisacane conferma: "Mazzitelli e Mina stanno bene. Recuperato anche Kiliçsoy"
Immagine news Serie A n.3 Chi ha portato più gol dal mercato? Orban e Krstovic dopo Hojlund, Malen in rimonta
Immagine news Serie A n.4 Cagliari sempre più americano. Nota del club: "Cedute ulteriori quote a Fiori e Gupta"
Immagine news Serie A n.5 Il Parma e Corvi ancora avanti insieme: il portiere firma fino al 2029 con opzione
Immagine news Serie A n.6 Cagliari, Deiola confida: "Ho finito partite in lacrime per le critiche, anche sui social"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Hamse Shagaxle, da talento per il futuro a convocato a sorpresa. Chi è il nuovo 19 dello Spezia
Immagine news Serie B n.2 Serie B, 24ª giornata: Frosinone-Empoli visibile in modalità free su DAZN
Immagine news Serie B n.3 Frosinone-Empoli e l'esordio di Ballardini: tutti i convocati per la 26ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.4 Inzaghi avvisa il SudTirol: "Chi viene a giocare contro il Palermo si mette le mani nei capelli"
Immagine news Serie B n.5 Mantova, Modesto: "Samp in periodo positivo? Si. Ma noi dobbiamo far punti in ogni gara"
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, ceduto Stipe Vulikic a titolo definitivo al Levski Sofia
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vigorito rilancia: "Lascerò il Benevento solo quando ci riprenderemo la Serie A"
Immagine news Serie C n.2 Virtus Verona, Bassi: “Mi sento una mezzala, mi ispiro a Rabiot. Playout? Non è finita”
Immagine news Serie C n.3 Brutte notizie per il Trapani: confermata la penalità di 7 punti. La classifica del Girone C di Serie C
Immagine news Serie C n.4 Triestina, due anni di spese pazze. L'attuale proprietà del club prende posizione
Immagine news Serie C n.5 Lecco, primo contratto pro per Tondi. Accordo fino al 2028 con diritto di opzione
Immagine news Serie C n.6 Niente trasferta a Novara per tutta la provincia di Milano: nel mirino il match della Giana Erminio
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lecce-Inter, Chivu vuole allungare in vetta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Como, match chiave per la corsa al quarto posto
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Sassuolo-Verona, ai gialloblù serve una svolta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Dalla doppietta d'esordio alla Juve alla voglia di Europa. Janogy: "Fiorentina, rilanciamoci"
Immagine news Calcio femminile n.2 L'ultimo ballo di Girelli all'Allianz Stadium: dopo 150 reti saluterà la Juve per volare negli USA
Immagine news Calcio femminile n.3 Women’s Champions League, ecco il quadro dei quarti di finale. Senza nessun club italiano
Immagine news Calcio femminile n.4 La Juve deve salutare la Women's Champions League. Walti: "Sconfitta immeritata"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, Canzi: “C’è rammarico per aver perso questa sera”
Immagine news Calcio femminile n.6 Juve fuori dalla Champions. Canzi: "Percorso europeo comunque positivo. Fiero delle ragazze"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV