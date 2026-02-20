Niente trasferta a Novara per tutta la provincia di Milano: nel mirino il match della Giana Erminio
Nota ufficiale della Giana Erminio in merito alla gara di domani contro il Novara al 'Piola'. Ecco il testo appena diffuso:
"L’A.S. Giana Erminio comunica che, su disposizione del CASMS (il Comitato di Analisi per la Sicurezza nelle Manifestazioni Sportive), la Prefettura di Novara ha disposto il divieto di trasferta per i residenti in provincia di Milano per la gara Novara-Giana in programma domani, sabato 21 febbraio.
Ci scusiamo per il ritardo nella comunicazione ma, ad oggi, la Giana non ha ancora ricevuto nessun avviso ufficiale.
Il provvedimento è stato preso in seguito a non bene definiti «episodi di disordine verificatisi in occasione» di Giana Erminio-Lecco dell’11 febbraio.
Non escludiamo, purtroppo, che possano essere presi provvedimenti simili in occasione di altre trasferte, vi aggiorneremo non appena possibile".
