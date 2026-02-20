Inzaghi avvisa il SudTirol: "Chi viene a giocare contro il Palermo si mette le mani nei capelli"

Alla vigilia della sfida contro il SudTirol, in casa Palermo è stato Filippo Inzaghi a parlare in conferenza stampa, per fare il punto della situazione sul match che, in occasione della 26ª giornata del campionato di Serie B, andrà in scena al 'Renzo Barbera' con fischio di inizio alle ore 15:00.

Queste le sue parole riprese da tifosipalermo.it: "Il Sudtirol sta facendo molto bene, Castori non lo scopro io. Fa giocare un calcio che è complicato da affrontare, specie poi se come adesso sono nel migliore momento della stagione: anche noi, però, siamo in forma, e son certo che faremo una grande gara. Chi viene a giocare contro il Palermo si mette le mani nei capelli, questa deve essere la nostra convinzione. Del resto, se abbiamo fatto tutti questi risultati consecutivi vuol dire che abbiamo forza, ma anche domani servirà il miglior Palermo. Specie poi perché chi sta davanti non sbaglia un colpo: ma sono sereno perché stiamo costruendo qualcosa per il futuro".

Andando quindi a parlare della rosa: "Per Magnani ho affrettato io il rientro: sta bene ed è pronto per giocare. Rui Modesto invece è l’unico indietro di condizione. Si è ripreso e lo porto perché voglio che stia con noi, dalla prossima sarà quasi al 100%. Detto questo, di dubbi ne ho tanti, dei convocati 21 tutti possono giocare titolari.

Conclude: "Cerchiamo di preparare tutto al meglio, la squadra è cresciuta tanto e può migliorare parecchio. Le partite dipendono da noi ma a volte anche dalla fortuna. Non è facile mantenere il ritmo, tra qualche mese vedremo dove saremo, ma son certo che saremo protagonisti fino alla fine”.