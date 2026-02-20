Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Esclusiva TMW

Dalla doppietta d'esordio alla Juve alla voglia di Europa. Janogy: "Fiorentina, rilanciamoci"

Dalla doppietta d'esordio alla Juve alla voglia di Europa. Janogy: "Fiorentina, rilanciamoci"TUTTO mercato WEB
Claudia Marrone
Oggi alle 17:34Calcio femminile
Claudia Marrone

"I tre punti che abbiamo conquistato sono stati molto importanti, era importante vincere contro il Milan perché venivamo da periodo difficile. Certo, il campo non era dei migliori, il calcio femminile sta crescendo e si deve prestare maggiore attenzione anche a questi dettagli, fondamentali per appunto la crescita globale del movimento, ma torniamo a guardare alla vittoria. Bella si, per la graduatoria, ma soprattutto per il morale: ci permettere di rilanciarci": così, in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com, l'attaccante della Fiorentina Femminile Madelen Janogy.

Che con le sue compagne si gode appunto quel successo che avvicina le viola anche alla zona Europa, a quel terzo posto che è ormai l'obiettivo dichiarato: "Ora c'è da spingere per continuare a portare a casa punti, abbiamo per altro visto che se giochiamo come sappiamo possiamo portare a casa il risultato anche facendo vedere il nostro gioco. La mentalità conta molto. Ma ovviamente tutto ciò non significa che sia semplice vincere o farlo sempre, ma noi lavoriamo per essere poi performanti - come durante la settimana - anche nei weekend. Costruiamo ogni giorno il nostro percorso".

Hai detto che vincere non è semplice. Alle porte la sfida al Sassuolo: che insidie nasconde una squadra che deve macinare punti per salvarsi?
"Per loro sarà una gara importante, ma per noi sarà una gara cruciale: dobbiamo vincere per continuare a coltivare le nostre ambizioni. La Serie A ci ha insegnato che tutto può accadere, non ci sono squadre imbattibili e tutte se la possono giocare con tutte, non esistono mai risultati scontati, e le sorse giornate lo hanno dimostrato: ma, indipendentemente da questo e degli avversari, il nostro focus deve essere solo su noi stesse. Questo è necessario per lavorare al meglio sui nostri obiettivi. Ovviamente abbiamo preparato gara studiando le neroverdi, ma una stagione si porta avanti guardando maggiormente a cosa si fa".

Sul tuo personale, che approccio hai avuto con il calcio italiano?
"Rispetto al primo campionato italiano che ho affrontato, quello di oggi è più difficile, ora è più tecnico, fisico e con molta più intensità di gioco. Alla quale non ero molto abituata. Ma dalla mia doppietta alla Juve, all'esordio, sono cresciuta, mi prendo più responsabilità e cerco di essere una leader, e sono migliorata anche a livello tecnico-tattico. Sto gestendo meglio anche la parte fisica. Nel complesso, avverto un miglioramento generale, e sono felice".

Tu che lo conosci, anche in virtù degli anni all'Hammarby, come descriveresti mister Pinones-Arce?
"Al tecnico piace giocare un buon calcio, ed è bravo ad aiutare le giocatrici a crescere ma non solo altro l'aspetto di campo: è un allenatore molto attento anche al lato umano, e alla crescita della persona, alla quale presta attenzione. Ci aiuta anche sotto questo aspetto, e penso sia una bella cosa".

Come lo vedi cambiato - se mai fosse cambiato prendendo qualcosa dal calcio italiano - e cosa vedi stia apportando a un club che vuole crescere?
"Non è cambiato molto a livello di approccio e gioco. Quello che lui chiede da sempre alla calciatrici è di essere coraggiose, di avere coraggio nel provare e nell'affrontare i cambiamenti. Lui vede in noi delle qualità per farci giocare in quel determinato ruolo in campo e ci chiede di provarci, di giocare dove ci dice e anche di sbagliare, e questo non lo fa per metterci in difficoltà o perché non ha soluzioni, lo fa perché vuole farci crescere e trasmetterci fiducia: ci ricorda sempre che per l'errore di una ci sono altre che sopperiscono, e questo dà tranquillità a tutte. Rientra un po' nel discorso di crescita umana, perché così facendo prendiamo maggiore consapevolezza di noi stesse. E non sono cose da sottovalutare".

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Un lampo di Janogy stende il Milan. Festa viola: 1-0 nell'ultimo anticipo di Serie... Un lampo di Janogy stende il Milan. Festa viola: 1-0 nell'ultimo anticipo di Serie A Women
Serie A Femminile, la Fiorentina piega di misura il Sassuolo: decide Janogy Serie A Femminile, la Fiorentina piega di misura il Sassuolo: decide Janogy
Serie A Femminile, Fiorentina avanti al 45': decide fin qui la rete di Janogy Serie A Femminile, Fiorentina avanti al 45': decide fin qui la rete di Janogy
Altre notizie Calcio femminile
Dalla doppietta d'esordio alla Juve alla voglia di Europa. Janogy: "Fiorentina, rilanciamoci"... Esclusiva TMWDalla doppietta d'esordio alla Juve alla voglia di Europa. Janogy: "Fiorentina, rilanciamoci"
L'ultimo ballo di Girelli all'Allianz Stadium: dopo 150 reti saluterà la Juve per... L'ultimo ballo di Girelli all'Allianz Stadium: dopo 150 reti saluterà la Juve per volare negli USA
Women’s Champions League, ecco il quadro dei quarti di finale. Senza nessun club... Women’s Champions League, ecco il quadro dei quarti di finale. Senza nessun club italiano
La Juve deve salutare la Women's Champions League. Walti: "Sconfitta immeritata" La Juve deve salutare la Women's Champions League. Walti: "Sconfitta immeritata"
Juventus Women, Canzi: “C’è rammarico per aver perso questa sera” Live TMWJuventus Women, Canzi: “C’è rammarico per aver perso questa sera”
Juve fuori dalla Champions. Canzi: "Percorso europeo comunque positivo. Fiero delle... Juve fuori dalla Champions. Canzi: "Percorso europeo comunque positivo. Fiero delle ragazze"
Women’s Champions League, ritorno dei playoff: Juventus ko col Wolfsburg. Addio Europa... Women’s Champions League, ritorno dei playoff: Juventus ko col Wolfsburg. Addio Europa
Ospite speciale sugli spalti dell'Allianz Stadium: c'è Del Piero a sostenere la Juve... Ospite speciale sugli spalti dell'Allianz Stadium: c'è Del Piero a sostenere la Juve di Canzi
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La mancata squalifica di Fabregas è una vergogna e dà vita a un precedente pericolosissimo. La "mano" di La Penna dietro al disastro europeo di Inter e Juventus: la guerra dialettica ha distolto l'attenzione dal campo. E questi sono i risultati
Le più lette
1 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
2 La mancata squalifica di Fabregas è una vergogna e dà vita a un precedente pericolosissimo. La "mano" di La Penna dietro al disastro europeo di Inter e Juventus: la guerra dialettica ha distolto l'attenzione dal campo. E questi sono i risultati
3 Saviano rincara la dose: "Dirigenza Inter compromessa, l'intero campionato è falsato"
4 Cagni: "Milan-Como, lite Fabregas-Allegri? Non ci si può comportare così"
5 Confesso una cosa su Leao col Como. Allegri aveva ragione, io no
Ora in radio
Storie di Calcio 18:35Storie di Calcio live!
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Football rewind 19:00Football rewind
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
EuroMaracanà 19:30EuroMaracanà
EuroMaracanà
Primo piano
Immagine top news n.0 Cagliari sempre più americano. Nota del club: "Cedute ulteriori quote a Fiori e Gupta"
Immagine top news n.1 Confermata la squalifica di Kalulu. La FIGC ha respinto la richiesta di grazia presentata dalla Juventus
Immagine top news n.2 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
Immagine top news n.3 Inter, Zielinski e Frattesi hanno lavorato col gruppo. Per Lautaro non saranno forzati i tempi
Immagine top news n.4 Inter, Lautaro Martinez ci sarà nel derby con il Milan? C'è un precedente che fa ben sperare
Immagine top news n.5 Inter, ecco il report tanto atteso su Lautaro Martinez: risentimento muscolare al soleo
Immagine top news n.6 Milan, Leao: "I tifosi vogliono sempre il massimo. Il derby è una questione di vita o di morte"
Immagine top news n.7 La carica di Baldanzi: "Genoa, non vedevo l'ora di giocare. Spero di ripagare la fiducia"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il clamoroso impatto di Lookman. Un rimpianto per la Serie A, non per l'Atalanta Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Alisson è molto più di una scommessa. E lo sa anche Antonio Conte
Immagine news podcast n.2 Il tracollo di Istanbul e una rivoluzione urgente sul mercato per la Juventus
Immagine news podcast n.3 Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera
Immagine news podcast n.4 Donyell Malen insegna che il mercato di gennaio può davvero riparare
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Spalletti, otto giorni per la riconferma alla Juve? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Gianluca Galliani: "La coesione del gruppo è stata la forza del Milan di Berlusconi"
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Spalletti sta 'educando' la Juve. Kalulu, si ripari con la grazia"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Spalletti e il rinnovo con la Juventus: "Firmerei subito, ma non credo risolva i problemi"
Immagine news Serie A n.2 Cagliari, Pisacane conferma: "Mazzitelli e Mina stanno bene. Recuperato anche Kiliçsoy"
Immagine news Serie A n.3 Chi ha portato più gol dal mercato? Orban e Krstovic dopo Hojlund, Malen in rimonta
Immagine news Serie A n.4 Cagliari sempre più americano. Nota del club: "Cedute ulteriori quote a Fiori e Gupta"
Immagine news Serie A n.5 Il Parma e Corvi ancora avanti insieme: il portiere firma fino al 2029 con opzione
Immagine news Serie A n.6 Cagliari, Deiola confida: "Ho finito partite in lacrime per le critiche, anche sui social"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Hamse Shagaxle, da talento per il futuro a convocato a sorpresa. Chi è il nuovo 19 dello Spezia
Immagine news Serie B n.2 Serie B, 24ª giornata: Frosinone-Empoli visibile in modalità free su DAZN
Immagine news Serie B n.3 Frosinone-Empoli e l'esordio di Ballardini: tutti i convocati per la 26ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.4 Inzaghi avvisa il SudTirol: "Chi viene a giocare contro il Palermo si mette le mani nei capelli"
Immagine news Serie B n.5 Mantova, Modesto: "Samp in periodo positivo? Si. Ma noi dobbiamo far punti in ogni gara"
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, ceduto Stipe Vulikic a titolo definitivo al Levski Sofia
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vigorito rilancia: "Lascerò il Benevento solo quando ci riprenderemo la Serie A"
Immagine news Serie C n.2 Virtus Verona, Bassi: “Mi sento una mezzala, mi ispiro a Rabiot. Playout? Non è finita”
Immagine news Serie C n.3 Brutte notizie per il Trapani: confermata la penalità di 7 punti. La classifica del Girone C di Serie C
Immagine news Serie C n.4 Triestina, due anni di spese pazze. L'attuale proprietà del club prende posizione
Immagine news Serie C n.5 Lecco, primo contratto pro per Tondi. Accordo fino al 2028 con diritto di opzione
Immagine news Serie C n.6 Niente trasferta a Novara per tutta la provincia di Milano: nel mirino il match della Giana Erminio
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lecce-Inter, Chivu vuole allungare in vetta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Como, match chiave per la corsa al quarto posto
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Sassuolo-Verona, ai gialloblù serve una svolta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Dalla doppietta d'esordio alla Juve alla voglia di Europa. Janogy: "Fiorentina, rilanciamoci"
Immagine news Calcio femminile n.2 L'ultimo ballo di Girelli all'Allianz Stadium: dopo 150 reti saluterà la Juve per volare negli USA
Immagine news Calcio femminile n.3 Women’s Champions League, ecco il quadro dei quarti di finale. Senza nessun club italiano
Immagine news Calcio femminile n.4 La Juve deve salutare la Women's Champions League. Walti: "Sconfitta immeritata"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, Canzi: “C’è rammarico per aver perso questa sera”
Immagine news Calcio femminile n.6 Juve fuori dalla Champions. Canzi: "Percorso europeo comunque positivo. Fiero delle ragazze"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV