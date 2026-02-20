Cagliari sempre più americano. Nota del club: "Cedute ulteriori quote a Fiori e Gupta"
A fine 2025 la proprietà del Cagliari aveva ceduto una parte delle quote a Prashant Gupta e Maurizio Fiori. Oggi arriva una ulteriore acquisizione da parte del gruppo di investitori a cui fanno riferimento le due figure, come reso noto dalla società sarda con una comunicato:
"Cagliari Calcio rende noto che l’azionista di controllo Fluorsid Group ha perfezionato la cessione di un’ulteriore quota azionaria pari al 29% del capitale sociale a favore di un gruppo di investitori americani riconducibile a Maurizio Fiori e Prashant Gupta. A seguito del completamento dell’operazione, la partecipazione detenuta dai nuovi partner raggiunge il 49% del capitale sociale del Club, rafforzando la propria minoranza qualificata.
L’operazione si inserisce nel percorso di crescita e sviluppo strategico intrapreso dalla Società e consolida una partnership fondata su una visione industriale condivisa. La collaborazione è orientata a sostenere il progetto del nuovo stadio e il rafforzamento strutturale, patrimoniale e organizzativo del Cagliari Calcio, in un quadro di piena continuità gestionale".
