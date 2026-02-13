Locatelli: "Bello ritrovare Boga, è uno che determina le partite. Cambiaso? Merita la Juve"

Manuel Locatelli, capitano della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby d'Italia con l'Inter. Il centrocampista si è soffermato anche su alcuni singoli bianconeri, tra volti nuovi e volti vecchi. Di seguito le sue dichiarazioni:

Come hai trovato Boga?

"È stato bello ritrovarlo perché abbiamo vissuto anni importanti, eravamo più giovani e immaturi. Credo possa darci una grande mano, è forte nell'uno contro uno, può determinare le partite. Era quello che il mister gli diceva sempre a Sassuolo, si deve convincere di quello che può fare. Sono felice per lui".

Hai detto qualcosa a Cambiaso?

"Sono molto legato ad Andre, è un ragazzo che ti ascolta. Deve solo stare tranquillo, deve lavorare bene, mette l'impegno massimo ogni volta e non si fa mai indietro. Solo il campo dimostrerà, è un ragazzo che merita di star qui: è forte e ha personalità. Deve star tranquillo e lavorare bene".

Come sta Thuram?

"Sta bene e vediamo domani. Io non sono l'allenatore e farà le scelte il mister. Per Koop non è facile quando si arriva alla Juve, bisogna stargli vicino, si sta impegnando tanto e ha grande qualità e sta lavorando bene. Domani chi giocherà farà una grande prestazione perché sono partite che si preparano bene".

