La Juve non molla mai e trova il pari con Locatelli: 2-2 a San Siro all'83'
Quando tutto sembrava finito ecco il colpo di coda della Juventus a San Siro. Secondo assist della serata di McKennie che ha servito Locatelli appena dentro l'area di rigore: diagonale a uscire del capitano bianconero e grande gol che regala il momentaneo 2-2 alla squadra di Spalletti a sette minuti dalla fine.
