Juventus, Locatelli: "Felice di avere Spalletti, abbiamo parlato molto. C'è una bella energia"

Il centrocampista della Juventus Manuel Locatelli ha parlato a Sky Sport in vista del derby d'Italia contro l'Inter. Queste le sue parole: "E' una partita speciale, una partita che tutti vorrebbero giocare in un bellissimo stadio come San Siro. Siamo sulla strada giusta come gioco e come idee, speriamo di fare un bel risultato anche perché c'è una bella energia".

A questa Juventus manca cattiveria davanti alla porta?

"Sul discorso della cattiveria dico che a volte ci manca, ma ci stiamo lavorando e tutti si stanno impegnando in questo senso. Bisogna stare attenti, queste gare si decidono sui dettagli ma questo gruppo è bello e forte".

Le manca il gol?

"E' chiaro che uno vuol segnare, ma non credo sia il mio compito principale. Per il bene di tutti è meglio se segnano altri, ma già da domani ci proverò".

Magari proprio in quel San Siro a lei tanto caro...

"San Siro è speciale, ho un rapporto bellissimo con quello stadio. Speriamo di fare una bella figura".

Il suo miglioramento con Spalletti?

"Quando è arrivato Spalletti abbiamo parlato, lui è stato chiaro, abbiamo avuto una bellissima conversazione. Abbiamo un bel rapporto e sono felice di averlo. E' sempre il campo a parlare e ora vogliamo raggiungere i nostri obiettivi".

Ha parlato con Cambiaso dei fischi?

"Il calcio alla fine è questo, a volte vini criticato e a volte ti applaudono. A me quando è successo di essere applaudito è uscito l'orgoglio, sono sicuro che anche lui ne uscirà: la forza è mantenere sempre l'equilibrio, lui sa che su di noi può sempre contare e migliorerà".

Che partita sarà?

"Sarà una partita aggressiva, loro sono forti e fisici ma noi dovremo ribattere. Certe sfide si decidono sui dettagli, spero non ci saranno molti gol...".

Obiettivo solo il 4° posto?

"Inutile parlare di altro, siamo a 12 punti dall'Inter e questo è il dato oggettivo. Facciamo una partita alla volta a cominciare da quella di domani".