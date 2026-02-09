Juventus, Locatelli si scusa con i tifosi: "Sono dispiaciuto per il mio errore"
Manuel Locatelli è stato tra i protagonisti in negativo, nella gara poi pareggiata in rimonta dalla Juventus con la Lazio, sul risultato finale di 2-2. Il capitano bianconero, autore di un errore che ha spalancato la strada ai biancocelesti sul primo gol, si è poi scusato via social network.
“Sono davvero dispiaciuto per il mio errore di ieri sera - ha scritto Locatelli sulla propria pagina ufficiale su Instagram -. Un pareggio che ci lascia rammarico, ma resta la grande reazione della squadra. FinoAllaFine”.
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
