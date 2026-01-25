Juventus, Locatelli dopo l'intervallo: "Ora 50 minuti a tutta, vogliamo vincere la gara"
Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky al termine dell'intervallo del match contro il Napoli.
Partita da gestire come?
"Non abbiamo fatto ancora niente, c'è da fare 50 minuti a tutta e portare a casa la vittoria".
