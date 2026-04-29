Juventus, movimenti in dirigenza: la Roma pensa a Sbravati per il settore giovanile

Cambiamenti in vista nel settore giovanile della Juventus. L'uomo scelto da Cristiano Giuntoli, Michele Sbravati, secondo quanto riporta Tuttosport è al centro di diverse voci di mercato. Nelle scorse settimane si era parlato di contatti con l'Inter, ma nelle ultime settimane è emersa l'ipotesi di un suo trasferimento alla Roma.

Il club giallorosso, impegnato in una profonda riorganizzazione tecnica, vedrebbe in lui il profilo ideale per bilanciare la valorizzazione dei giovani e la competitività della prima squadra. Sbravati ascolta lusingato l'interesse ricevuto, il dirigente avrebbe però dubbi nel lasciare il progetto bianconero, ritenendolo già ben avviato e strutturato.

Dal canto suo, la Juventus gestisce la situazione senza urgenza, avendo già individuato in Massimiliano Scaglia la soluzione interna per un eventuale ritorno al vertice del vivaio in caso di separazione con Sbravati. La posizione di Sbravati rimane dunque in bilico tra la permanenza a Torino e la possibilità di intraprendere una nuova sfida professionale nella Capitale, all'interno di un organigramma tecnico in fase di ridefinizione.