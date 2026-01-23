Juventus-Napoli si prepara in silenzio: annullata anche la conferenza stampa di Spalletti

C’è rivalità, e ci sono incroci, tra i due allenatori, entrambi grandissimi ex. Ma c’è anche silenzio. È così che Juventus e Napoli preparano il big match dello Stadium di domenica pomeriggio alle 18, cruciale per entrambe. Non ci saranno le conferenza stampa dei due allenatori.

Il silenzio di Antonio Conte era previsto e, per certi versi, nell’ordine delle cose: il tecnico salentino non parla sempre, né spesso. Pressoché mai nella settimana di coppe, e già all’andata aveva comunque evitato l’incontro con i cronisti alla vigilia di una partita per lui diversa da tutte le altre.

Ma per una volta non ci sarà nemmeno la conferenza stampa di Luciano Spalletti: inizialmente annunciata alle 16, è poi stata cancellata. Nessuna spiegazione ufficiale, per quella che è a tutti gli effetti una rarità: la Juventus, nel malcostume generale, è invece uno dei club più attenti a rispettare l’appuntamento della vigilia. L’unico precedente stagionale è legato alla gara con il Sassuolo, che però si disputava il 6 gennaio, in chiusura delle festività natalizie.