Una rosa da oltre 500 milioni. Il Mattino sul Napoli: "Azzurri al quinto posto in Italia"

Il quotidiano Il Mattino in prima pagina dedica ampio spazio al Napoli, facendo un'analisi sul valore della rosa partenopea. La stima dell'organico azzurro, basata sullo studio del Cies, è superiore ai 500 milioni di euro, che fanno dei campioni d'Italia una delle squadre più preziose di tutta Italia. La rosa napoletana nel complesso vale 522 milioni di euro, piazzandosi al quinto posto in assoluto. Poco sopra infatti si trova l'Atalanta con 532 milioni, seguita dal Milan a 666, dalla Juventus a 780 e dall'Inter a 820 milioni di euro.

Il calciatore più prezioso del Napoli è Scott McTominay, che con 54 milioni di euro guida la classifica dei giocatori azzurri. Alle sue spalle poi spiccano Hojlund e Anguissa, senza trascurare chiaramente Lukaku. Un Napoli milionario, che domani proseguirà il proprio pecorso in campionato a caccia di nuovi punti in ottica Champions League. Gli azzurri infatti domani pomeriggio saranno di scena al Maradona, dove ospiteranno il Lecce nel match valido per la 29esima giornata.

Tra le fila partenopee si scalda Matteo Politano, pronto a dare il proprio contributo contro i giallorossi. L'esterno infatti dovrebbe partire dal primo minuto sulla fascia destra ed è ancora alla ricerca del suo primo gol. Una rete che il centorcampista cercherà già domani, puntando a contribuire a un successo del Napoli. In caso di vittoria gli azzurri volerebbero a quota 59 e a -1 dal secondo posto occupato dal Milan, che domenica sarà ospite della Lazio.