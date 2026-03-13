Torino, D’Aversa sfida il passato: “Parma? Penso solo al match ball salvezza”

Il Parma non sarà mai un’avversaria come tutte le altre per Roberto D’Aversa. E’ proprio nell’Emilia gialloblu che, fino ad oggi, ha vissuto le emozioni più belle su una panchina. Arrivò a dicembre del 2016 in Serie C, concluse nel maggio del 2020 in Serie A: una cavalcata incredibile e indimenticabile, che nemmeno i cinque mesi del 2021 tra gennaio e maggio conclusi con la retrocessione in B possono cancellare. Ora ha una nuova sfida, quella del Toro, che sulla carta terminerà alla fine di questa stagione, al momento senza prospettive di proseguire insieme perché il contratto scadrà a giugno e non ci sono clausole di alcun tipo. D’Aversa, però, non guarda né al passato e nemmeno al futuro, ma soltanto al presente. “Mi interessa soltanto arrivare all’obiettivo il prima possibile” diceva alla vigilia della gara contro il Napoli a chi gli chiedeva di guardare già alla prossima estate; “Parma rappresenta il mio miglior periodo da allenatore, ma non c’è spazio per le emozioni e vogliamo vincere perché rappresenta un match ball per la salvezza” ha dichiarato a 24 ore dalla gara contro i gialloblu.

Così ogni tipo di sforzo è concentrato sulla partita di questa sera alle 20.45 allo stadio Olimpico Grande Torino, “A differenze delle due precedenti gare ho diversi dubbi di formazione: significa che in tanti stanno crescendo” ha preannunciato in vista dell’undici da schierare contro il Parma. E c’è la tentazione di schierare Adams dal primo minuto: “Non ne ha 90 nelle gambe, ma questo non vuol dire che non possa giocare titolare” le parole del tecnico sullo scozzese, pronto alla staffetta con Zapata. Anche in difesa scalpitano Marianucci e Maripan, anche se per fermare un corazziere come Pellegrino serve un altro gigante alla Ismajli. A centrocampo, invece, Anjorin sta sempre meglio e “Sto iniziando a intravedere quello di Empoli” ha spiegato D’Aversa, ma per ora restano in vantaggio Prati e Gineitis. Anche Casadei, infatti, viaggia verso un’altra esclusione dall’undici di partenza: “Ha avuto qualche problemino - ha detto il tecnico - e deve ancora trovare continuità nel lavoro settimanale”.