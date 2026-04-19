Juventus-Bologna, le formazioni ufficiali: out Thuram e Yildiz, Spalletti cambia modulo

La Juventus ha una chance importantissima: sfruttare i passi falsi di Roma e Como e allungare al quarto posto in classifica, portandosi a +5 sulle inseguitrici a cinque giornate dalla fine, ipotecando di atto la qualificazione alla massima competizione europea. Per farlo dovrà battere un Bologna ottavo in classifica, reduce dalla delusione proprio in Europa, contro l'Aston Villa, ma ancora in corsa per riconquistarsi un posto nelle coppe per la prossima stagione. Fischio d'inizio alle 20:45 all'Allianz Stadium.

Sono note le formazioni ufficiali. Luciano Spalletti sceglie di lasciare in panchina Thuram e Yildiz, non al meglio, e soprattutto cambia modulo: dovrebbe essere un 3-4-2-1, visti gli uomini scelti dal tecnico di Certaldo. Sulla trequarti c'è Boga con Conceiçao alle spalle di David. In mediana c'è McKennie con Locatelli, con Holm e Cambiaso sulle corsie. Dall'altro lato spazio a Zortea ed Helland in difesa. Davanti Orsolini, Sohm e Cambiaghi alle spalle di Castro. Ecco i due schieramenti.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Holm, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceiçao, Boga; David

Allenatore: Luciano Spalletti

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Helland, Lucumì, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Sohm, Cambiaghi; Castro

Allenatore: Vincenzo Italiano