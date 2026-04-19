Napoli, Politano: "Non ci piace che Conte sia già dato in partenza, ci sono tante cose in ballo"

Una sconfitta che lascia più domande che risposte. Dopo il ko interno contro la Lazio, Matteo Politano ha analizzato con sincerità la prova del Napoli in mixed zone, senza cercare attenuanti. “Non siamo proprio scesi in campo, è un po’ inspiegabile quello che è successo oggi”, ha dichiarato l’esterno azzurro, evidenziando come la squadra sia mancata completamente nell’approccio. Un passo falso che pesa, soprattutto considerando che la corsa agli obiettivi stagionali è ancora aperta: “Mancano cinque partite e dobbiamo centrarlo il prima possibile”.



Alla domanda sulle possibili cause, Politano non ha trovato una spiegazione precisa: “È difficile dirlo, ma una partita così brutta non ci era mai capitata quest’anno. È stata la peggiore”. Da qui, un’assunzione di responsabilità netta: “Dispiace per i tifosi, oggi c’è solo da chiedere scusa e ripartire subito”.

Spazio anche alle voci sul futuro di Antonio Conte, accostato a un possibile addio a fine stagione. Politano ha voluto spegnere ogni distrazione: “Non ci piace che si parli già di queste cose quando c’è ancora tanto in ballo. Dobbiamo pensare solo a noi e a raggiungere la Champions League”.