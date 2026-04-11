Un posto per la Champions. Quotidiano Sportivo: "Faccia a faccia da Champions"

"Faccia a faccia da Champions". Titola così il QS mettendo in risalto il duello tra Atalanta e Juventus, un confronto diretto che vale molto più dei tre punti in palio. Mentre Raffaele Palladino cerca la consacrazione contro una big, Luciano Spalletti arriva a Bergamo forte del suo nuovo rinnovo contrattuale, pronto a guidare i bianconeri in una bagarre europea che si preannuncia infuocata.

In casa Inter scoppia il caso Lautaro Martinez: il capitano nerazzurro è stato vittima di un nuovo infortunio muscolare e sarà costretto a saltare le prossime due sfide di campionato contro Como e Cagliari. Un'assenza pesante per Chivu, che deve già fare i conti con un cammino ad ostacoli verso lo scudetto. Intanto, il Milan di Allegri si prepara alla trasferta di Udine cercando quella lucidità sotto porta che è mancata nelle ultime uscite ufficiali.