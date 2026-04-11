TMW Due su due: Palladino sa come battere Spalletti. L'arma in più della Dea contro la Juve

Una sfida affascinante. Questa sera l'Atalanta ospiterà la Juventus alla New Balance Arena di Bergamo. In palio c'è molto. I nerazzurri vogliono proseguire la loro risalita conquistando un posto in Europa. Dall'altra parte invece c'è una Juventus che cerca la qualificazione alla prossima Champions League. La lotta è più che mai serrata con la Roma che ieri sera ha superato il Pisa per 3-0 all'Olimpico con una tripletta di Malen e un Como che domani sera chiuderà la domenica calcistica affrontando al "Sinigaglia" la capolista Inter.

Palladino vs Spalletti

Quella di oggi sarà anche una sfida nella sfida fra i due allenatori che sono stati capaci di cambiare i percorsi delle loro squadre dal loro arrivo. Da una parte Raffaele Palladino che ha ereditato la squadra da Ivan Juric e ha saputo ricondurla verso la posizioni europee, dall'altra Luciano Spalletti che, dopo l'esonero di Igor Tudor, ha condotto i bianconeri verso i quartieri alti della classifica.

Due vittorie su due per il nerazzurro

E c'è una statistica interessante che riguarda i due mister e che vede Palladino in netto vantaggio negli unici due precedenti. Il mister della Dea infatti, nei confronti diretti col suo collega, è riuscito a superarlo in entrambe le occasioni: la prima è il 4 maggio del 2023 quando il Napoli fresco campione d'Italia è stato sconfitto 2-0 dal Monza, la seconda è stata lo scorso 5 febbraio in Coppa Italia con quel 3-0 in favore dell'Atalanta sulla Juve.