Juventus, per il centrocampo torna prepotentemente di moda il nome di Franck Kessié
La Juventus predica prudenza in questo mercato di gennaio, senza l’intenzione di acquistare o vendere “a cuor leggero”. Come scrive La Stampa, il club continua a lavorare sotto traccia per valutare quali opportunità possano realmente integrarsi nel progetto bianconero, tenendo sempre al primo posto l’equilibrio di bilancio.
La dirigenza osserva con attenzione sia le esigenze espresse da Luciano Spalletti, sia quelle dei tifosi: la squadra necessita di un centrocampista di spessore, mentre la pancia chiede un attaccante in grado di incidere subito. Tra i profili sul taccuino, Guido Rodriguez del West Ham resta un’opzione concreta, anche se la Juve non intende affrettare una spesa da 8-10 milioni: nessuna emergenza, nessuna fretta.
Oltre agli obiettivi immediati, si monitorano giocatori in scadenza di contratto che potrebbero rappresentare un affare già a gennaio, come Xaver Schlager del Lipsia o Quinten Timber del Feyenoord, qualora le due squadre abbassassero le richieste. Ma il nome che torna prepotentemente nei radar bianconeri è quello di Franck Kessié: l’ex Atalanta, Milan e Barcellona, attualmente all’Al Ahli, impegnato in Coppa d’Africa, potrebbe lasciare il club arabo in caso di liberatoria anticipata. La Juve, già interessata in estate, è pronta a fiutare l’occasione, valutando attentamente la sostenibilità economica dell’operazione sotto la gestione del neo ds Marco Ottolini.
