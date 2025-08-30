Juventus, per la corsia resta in pista Martinez del Girona: l'esterno è valutato 10-12 milioni

Ultimi giorni di trattative in casa Juventus. La formazione bianconera vuole regalare a mister Igor Tudor gli ultimi correttivi per affrontare al meglio la prossima stagione. Si guarda molto al reparto offensivo con Kolo Muani sempre in pole per il ruolo di attaccante insieme a David e Vlahovic ma nelle ultime ore la dirigenza starebbe pensando anche ad un innesto sulle corsie per aumentare la pericolosità. Sono diversi i nomi che sono sul taccuino di Comolli ma, analizzando soprattutto gli ultimi sviluppi, potrebbero esserci delle novità.

Zhegrova potrebbe sfumare. Il giocatore infatti piace anche al Marsiglia con cui sembra esserci un accordo che ha scatenato le ire del numero uno del Lille Olivier Letang: "Sono molto sorpreso da quello che mi state dicendo, perché il regolamento è chiaro: un giocatore non può parlare con un altro club se il suo non è stato contattato. Non sono stato contattato dall’OM. Esamineremo i testi e vedremo cosa possiamo fare, perché dobbiamo essere rispettosi tra i club".

E allora chi potrebbe essere il profilo adatto alla Juve? Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, uno dei giocatori che potrebbe fare il caso dei bianconeri è Arnau Martinez, terzino di proprietà del Girona. Il giocatore potrebbe lasciare i catalani per una cifra tutto sommato abbordabile. Ovvero fra i 10 e i 12 milioni di euro.