Juventus, Perin ancora a parte. Ma c'è fiducia sulla sua presenza a Napoli
Aumentano le possibilità che Mattia Perin faccia parte del gruppo della Juventus, nella trasferta che vedrà i bianconeri in campo domenica sera al Maradona con il Napoli.
Il portiere, secondo quanto raccolto, ha lavorato a parte, ma filtra fiducia sulla sua possibile convocazione. “Ho avuto un piccolo affaticamento, sto facendo di tutto per provare a esserci con il Napoli - ha dichiarato ieri sera da Fossano -, ma proviamo a non far diventare il problema più grande di quello che è”.
Luciano Spalletti presenterà la partita in conferenza stampa, come sempre, domani alle 16.30.
