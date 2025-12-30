Juventus, altro "no" al Genoa: Mattia Perin verso la permanenza a Torino
Sembra essere arrivata la decisione da parte della Juventus riguardo al futuro di Mattia Perin. L'estremo difensore infatti è stato molto vicino al trasferimento al Genoa in queste settimane, con il Grifone alla caccia di un nuovo portiere dal mercato di gennaio.
Come riporta il giornalista Fabrizio Romano però la Juventus ha informato in queste ore il Genoa della decisione che ha preso di trattenere Mattia Perin. Respinta dunque l'ultima proposta arrivata da parte del club ligure per il portiere. Il Genoa sta ora valutando altre opzioni per un eventuale nuovo innesto in porta, anche dall'estero.
Editoriale di Raimondo De Magistris Chi l'avrebbe mai detto? L'incredibile 2025 degli allenatori raccontato in dieci clamorose storie. Sancito anche il tramonto di uno dei più grandi di sempre
