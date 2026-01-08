Quando Perin disse no a Balotelli! Sono trascorsi 4.429 giorni

Quello di quest’oggi sarà il primo Milan-Genoa alla 19esima giornata di un campionato di Serie A col girone unico. Curioso! Soprattutto se pensiamo che ammontano a 57 gli scontri diretti andati in scena dal 1929-1930 al 2024-2025. Però questo scontro diretto conta già 8 capitoli nel primo mese dell’anno. Il bilancio dei Milan-Genoa a gennaio racconta di 6 vittorie rossonere e 2 pareggi. Insomma, inizio d’anno stregato per il Vecchio Balordo quando visita la Scala (rossonera) del calcio.

A proposito di tabù…

Diavolo che non si vede fischiare un rigore a favore quando ospita il Grifone dal 23 novembre 2013. Fra qualche ora, al fischio d’avvio della contesa, saranno trascorsi esattamente 4.429 giorni. Da allora, invece, gli ospiti ne hanno calciati 3, il più recente il 5 maggio 2024.

Bilancio complessivo dei Milan-Genoa di A e B: 35 vittorie meneghine, 16 segni X, 6 successi liguri, 101 gol marcati (99 in A) dai padroni di casa, 49 reti messe a segno (tutte in A) dai giocatori ospiti.

L’anno scorso fu 0-0.

L’ultima vittoria casalinga è del 2021-2022, 2-0 con centri di Rafa Leao e Messias.

Il più recente successo ospite risale al 2019-2020, 1-2 con gol di Pandev, Cassata e Ibrahimovic.

Come sono messe in classifica le due compagini?

Milan che insegue la vetta con 38 punti (11V – 5X – 1P con 28GF e 13GS), 20 raccolti fra le mura di casa (6V – 2X – 1P con 15GF e 8GS). Genoa che rincorre la terza salvezza consecutiva a 15 (3V – 6X – 9P con 18GF e 28GS), 8 dei quali colti lontano da Marassi (2V – 2X – 4P con 12GF e 15GS).

PS: tornando all’ultimo penalty in favore dei rossoneri dobbiamo segnalare che Perin lo parò a Balotelli…

TUTTI I CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A E SERIE B)

57 incontri disputati

35 vittorie Milan

16 pareggi

6 vittorie Genoa

101 gol fatti Milan

49 gol fatti Genoa

LA PRIMA SFIDA A MILANO IN CAMPIONATO

Milan-Genoa 0-2, 34° giornata 1929/1930

L'ULTIMA SFIDA A MILANO IN CAMPIONATO

Milan-Genoa 0-0, 16° giornata 2024/2025