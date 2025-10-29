TMW
Juventus, qualche fischio durante il riscaldamento dei giocatori
TUTTO mercato WEB
Qualche fischio è piovuto a Torino nel corso dell'ingresso in campod della Juventus per il consueto riscaldamento pre-partita. Momento difficile per i bianconeri, che hanno perso le ultime 3 partite fra campionato e Champions League e, sempre considerando tutte le competizoni, sono 4 gare di fila in cui non riescono a segnare. Questa sera in panchina siederà il tecnico della Next Gen, Massimo Brambilla, in attesa che la società trovi un nuovo allenatore, con Luciano Spalletti sempre più vicino.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
Le più lette
2 Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile