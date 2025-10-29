Juventus-Udinese 3-1: il tabellino della gara
Di seguito il tabellino di Juventus-Udinese 3-1
JUVENTUS (3-4-1-2): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Kostic (43' st Rugani); Yildiz; Openda (31' st David), Vlahovic (43' st Koopmeiners). A disp.: Perin, Mangiapoco, Conceicao, Zhegrova, Adzic, Miretti, Joao Mario, Pedro Felipe. All.: Massimo Brambilla.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Ehizibue (29' st Zanoli), Piotrowski (13' st Lovric), Karlstrom, Atta (29' st Miller), Kamara; Zaniolo (13' st Bayo), Davis (38' Buksa). A disp.: Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Bertola, Palma, Ekkelenkamp, Zemura, Modesto. All.: Kosta Runjaic.
ARBITRO: Di Bello
MARCATORI: 5' rig. Vlahovic (J), 48' Zaniolo (U), 22' st Gatti (J), 51' st rig. Yildiz (J)
AMMONITI: Di Gregorio (J), Goglichidze, Piotrowski, Lovric, Miller (U)