Oggi Juventus-Rennes, i convocati di Spalletti: prima chiamata per Merola, out in 6
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Alessio Del Lungo
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Oggi alle 12:45Serie A
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22.10.2026 12:45Serie A
Il tecnico deve rinunciare ai lungodegenti Grabara, Thuram, Locatelli, Yildiz ed Ekhator, ai quali si aggiunge Coinceicao.
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La Juventus oggi a partire dalle 18.45 giocherà contro il Rennes in Europa League la terza partita della League Phase della competizione. Luciano Spalletti ha convocato 20 giocatori, tra cui figura anche l'esterno offensivo classe 2007 Antonio Stefano Merola, mentre sono assenti Kamil Grabara, Khephren Thuram, Manuel Locatelli, Kenan Yildiz, Francisco Conceicao e Jeff Ekhator.
La lista completa
Portieri: Pinsoglio, Vicario, Neto
Difensore: Celik, Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Cambiaso, Lucumi, Cabal
Centrocampisti: Koopmeiners, Douglas Luiz, McKennie, Sarr
Attaccanti: Kolo Muani, Boga, Alajbegovic, Woltemade, Nico Gonzalez, Merola.
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