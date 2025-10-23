Juventus, salgono a sette le partite senza vittoria: la Lazio diventa importante per Tudor

Una sconfitta amara per la Juventus. E, per come arrivata, immeritata. La formazione bianconera esce battuta dal "Bernabeu" con un 1-0 firmato Bellingham anche se la prestazione comunque c'è stata. Analizzando però i dati, sale a sette la striscia di partite senza vittoria per la squadra di Igor Tudor. In campionato, dopo la vittoria casalinga e rocambolesca nel derby d'Italia contro l'Inter per 4-3 sono arrivati tre pareggi contro Verona, Atalanta e Milan e la sconfitta di Como mentre in Champions League ci sono stati i pareggi contro Borussia Dortmund e Villarreal oltre al ko in terra spagnola.

Come spesso capita nel calcio quando i risultati non arrivano la posizione dell'allenatore è sempre messa in discussione anche se in casa Juve Giorgio Chiellini ha voluto subito spegnere ogni voce sostenendo l'allenatore: "Si sono scritte e dette cose non vere: Igor è l'allenatore della Juventus e la nostra volontà è continuare con lui. Poi ci sono i confronti come in tutti i club e in tutte le famiglie e a volte capita di non andare d'accordo. Siamo comunque lontani dall'avere quella crisi che viene dipinta fuori".

Adesso però alle porte c'è un'altra trasferta a Roma con la Lazio alla Juventus serve trovare la vittoria. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, un altro ko potrebbe pesare sul futuro di Tudor.