Juventus, scendono le quote di Lindsell Train: il terzo azionista cala al 5,8%

Tether sale, ma Lindsell Train scende. È quanto evidenzia, relativamente all’azionariato della Juventus, il portale Calcio e Finanza. Dal verbale dell’assemblea degli azionisti emerge infatti come la società, terzo maggiore azionista del club bianconero dopo Exor e la compagnia di stablecoin, ha visto scendere la propria partecipazione dall’8,7% a poco meno del 5,8%.

Le azioni in possesso di Lindsell Train, in particolare, sono corrispondenti al 5,793% del capitale e al 3,537% dei diritti di voto. In passato la società di investimento mobiliare, che detiene anche una quota minoritaria (il 2,85%) del Manchester United, era arrivata a controllare l’11,74% delle azioni della Juventus.

Oltre a Juve e Red Devils, è significativa anche la partecipazione nel Celtic Glasgow, storico club scozzese, con una quota approssimativa del 15,7%.