Mondiale 2026, tra poco il sorteggio dei gironi! 104 gare tra l'11 giugno e il 19 luglio

Raimondo De Magistris
Oggi alle 17:29Serie A
Diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com. Premere F5 per aggiornare la pagina

17.25 - Il nuovo format: 104 partite, ci saranno i sedicesimi - Le 48 partecipanti alla prossima Coppa del Mondo saranno suddivise in dodici gruppi da quattro squadre ciascuno. Staccheranno il pass per la fase a eliminazione diretta le prime e le seconde classificate di ogni gruppo più le migliori otto terze che si incontreranno nei sedicesimi di finale: in totale, verranno disputate 104 partite. Il Mondiale inizierà ufficialmente l'11 giugno con la partita inaugurale che verrà giocata allo Stadio Azteca di Città del Messico e si concluderà con la finale che verrà disputata il 19 luglio al MetLife Stadium di New York.

17.00 - Tutto pronto per il sorteggio dei gironi del Mondiale 2026 - Ci siamo: tra un'ora ci sarà il sorteggio dei gironi della Coppa del Mondo 2026, la prima con 48 squadre. Quarantadue sono già classificate, le ultime sei arriveranno tramite i play-off di marzo che vedranno tra le squadre protagoniste la nostra Italia guidata dal CT Gennaro Gattuso. In quarta fascia verranno sorteggiate sei X, ognuna facente riferimento a uno dei sei gironi play-off da cui arriveranno le ultime qualificate.
Il sorteggio della fase finale avrà luogo presso il Kennedy Center di Washington DC dinanzi a tutte le più importanti istituzioni del mondo del calcio e non solo. Saranno presenti Il Primo Ministro canadese Mark Carney, la Presidente del Messico Claudia Sheinbaum e il Presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump.

Squadre partecipanti suddivise per fascia
Fascia 1: Canada, Messico, USA, Spagna, Argentina, Francia, Inghilterra, Brasile, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio, Germania
Fascia 2: Croazia, Marocco, Colombia, Uruguay, Svizzera, Giappone, Senegal, Iran, Repubblica di Corea, Ecuador, Austria, Australia
Fascia 3: Norvegia, Panama, Egitto, Algeria, Scozia, Paraguay, Tunisia, Costa d'Avorio, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudita, Sudafrica
Fascia 4: Giordania, Capo Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Nuova Zelanda, Playoff europei A, B, C e D, Playoff FIFA 1 e 2.

Chi può arrivare dai play-off? Ecco i sei gironi
- Playoff europei A: Italia-Irlanda del Nord/Galles-Bosnia
- Playoff europei B: Ucraina-Svezia/Polonia-Albania
- Playoff europei C: Turchia-Tomania/Slovacchia-Kosovo
- Playoff europei D: Danimarca-Macedonia del Nord/Repubblica Ceca-Irlanda
- Playoff FIFA 1: Nuova Caledonia-Giamaica/Repubblica Democratica del Congo
- Playoff FIFA 2: Bolivia-Suriname/Iraq

VINCOLI DI SORTEGGIO
Per la prima fascia, Canada, Messico e Stati Uniti, in quanto paesi ospitanti, saranno identificati con palline di colori diversi e, una volta estratti, saranno assegnati alle posizioni A1 per il Messico (pallina verde), B1 per il Canada (pallina rossa) e D1 per gli Stati Uniti (pallina blu), come già stabilito dal calendario delle partite pubblicato il 4 febbraio 2024. Le restanti nove squadre con il ranking più alto nella prima fascia saranno identificate da nove palline dello stesso colore e assegnate automaticamente alla posizione 1 del gruppo in cui verranno sorteggiate.

Per garantire equilibrio competitivo, nella definizione del calendario sono stati creati due percorsi separati verso le semifinali. Per una distribuzione bilanciata delle squadre, le quattro nazionali meglio classificate nel Ranking Mondiale FIFA/Coca-Cola, durante il sorteggio, seguiranno questi vincoli: la squadra con il ranking più alto (Spagna) e la seconda (Argentina) saranno sorteggiate in percorsi opposti, e lo stesso principio si applicherà alla terza (Francia) e alla quarta (Inghilterra). Questo assicurerà che, qualora vincessero i rispettivi gruppi, le due squadre più forti non si incontreranno prima della finale.

Per le fasce 2, 3 e 4, la posizione nel gruppo di ogni squadra sarà determinata secondo uno schema di assegnazione predefinito. Tale schema è dettagliato nella tabella inclusa nel documento ufficiale delle procedure del sorteggio. La posizione all’interno del gruppo dipenderà dunque dalla fascia di provenienza e dal gruppo in cui verrà sorteggiata.

In linea di principio, nessun gruppo potrà contenere più di una squadra della stessa confederazione. Questo vale per tutte le confederazioni tranne la UEFA, rappresentata da 16 squadre. Ogni gruppo dovrà avere almeno una squadra UEFA, ma non più di due.
Per quanto riguarda i due posti riservati al Torneo di Play-Off FIFA, al fine di rispettare il principio generale secondo cui un gruppo non può contenere più di una squadra della stessa confederazione, il vincolo sulla confederazione verrà applicato a tutte e tre le squadre presenti in ciascuno dei due percorsi dei Play-Off FIFA inseriti nella quarta fascia.

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Maignan, Vlahovic e Dybala: tre casi diversi per tre rinnovi che sono destinati a far discutere. Quali sono le strategie di Milan, Juventus e Roma? L'annosa questione dei contratti non passa mai di moda
