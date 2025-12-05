Napoli, Lucca fischiato nonostante il gol: Marianucci: "Poi per salire sul carro è tardi"

La vittoria del Napoli in Coppa Italia contro il Cagliari è stata archiviata, ma le polemiche continuano. Lorenzo Lucca, nonostante il gol messo a segno, è stato fischiato da una parte del pubblico del 'Maradona' al momento della sostituzione. Una situazione amara che ha spinto l'attaccante a lanciare un messaggio d'amore tramite Instagram: "Te voglio bene Napule, crir a me".

L'appello di Lucca non è passato inosservato e ha trovato subito un alleato all'interno dello spogliatoio. Luca Marianucci ha voluto prendere pubblicamente le difese del compagno di squadra con un commento tagliente e diretto sotto il post dell'attaccante: "Poi per salire sul carro è tardi".

Il messaggio di Marianucci

Le parole del difensore ex Empoli sono un chiaro riferimento a quei tifosi che hanno contestato proprio l'autore del gol. Un invito a sostenere i calciatori anche nei momenti di difficoltà, senza aspettare i successi per cambiare idea e senza dimenticare chi ha contribuito alla vittoria.