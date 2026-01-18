Juventus senza gol e ko a Cagliari. Condò: "In questa gara sarebbe stato più utile un Vlahovic"

"Questa partita è una doccia gelata che interrompe la dinamica e frena una Juve che stava risalendo velocemente la classifica, la riporta a meno 10 dalla vetta". Ha parlato così Paolo Condò, direttamente dagli studi di Sky Sport, nel post gara di Cagliari-Juventus 1-0: "Si era aperta una piccola fiammella per tornare in gioco per lo scudetto, ma la sconfitta ti riporta a quello che è l'obiettivo, ovvero la qualificazione in Champions League. Questa è la frontiera da inseguire adesso, a meno di grandi frenate davanti, il traguardo diventa questo".

Per la Juventus, quello dell'Unipol Domus è il secondo ko in trasferta: "Oltre a questo - ha proseguito Condò - è anche la seconda volta in cui non riesce a fare gol. Fare 0-0 sarebbe stato già grave perché hai passato 85 minuti nell'area del Cagliari. In questa gara sarebbe stato più utile un Vlahovic per il tipo di partita. Nelle ultime due David è stato bravissimo a svuotare l'area, giocare con i compagni e permettere ai compagni di inserirsi. Un terminale vero sarebbe servito di più. Abbiamo visto Como-Milan con la squadra di Fabregas con più qualità e i rossoneri bravi a colpire, così come è stata la gara tra Cagliari e Juve. I bianconeri sono mancati a livello qualitativo negli ultimi metri".