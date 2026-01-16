Juventus, si continua a trattare per Mateta: ma c'è il no allo scambio con David

La Juventus è già alla ricerca per il dopo Vlahovic. Il club bianconero sta valutando diverse situazioni per dare a mister Luciano Spalletti una punta fisica e soprattutto che possa garantire un certo numero di gol. Sono diversi i nomi che sono presenti sul taccuino della squadra mercato bianconera ma nelle ultime ore starebbe prendendo quota una pista molto interessante come quella che porterebbe a Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace.

Il club inglese valuta il suo attaccante fra i 25 e i 30 milioni ma nelle ultime ore avrebbe tentato di proporre uno scambio alla dirigenza juventina. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, fra le possibilità ci sarebbe stata quella di inserire nell'operazione Jonathan David. Dalle parti della Continassa però sarebbe arrivato un netto rifiuto considerando il giocatore incedibile.

Le trattative stanno andando avanti. Non è escluso che nei prossimi giorni possa essere trovata la quadra definitiva e possa arrivare la fumata bianca. Per un novo attaccante subito a disposizione di Luciano Spalletti.