Juventus, Spalletti: "A sinistra uno fra Koopmeiners e McKennie. Yildiz può partire titolare"

Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky alla vigilia della sfida contro il Galatasaray, ritorno dei playoff di Champions League. All’andata, a Istanbul, la squadra turca si è imposta per 5-2.

Koopmeiners nei tre centrocampisti si era espresso bene bene, a sinistra però senza Cambiaso e Cabal magari può esserci la soluzione Mckennie. Potrebbe giocare uno dei due in quella posizione?

“Lei è sveglio, nelle analisi che ha fatto ha trovato la soluzione giusta. Potrebbe essere una di quelle che ha detto lei”.

Come stanno Bremer e Yildiz?

“Yildiz vuole esserci, i segnali che ha mandato portano tutti in quella direzione: può partire dal primo minuto. Per Bremer un po’ di rischio c’è, valuteremo bene domani mattina”.

Si è parlato molto di Di Gregorio. In questi casi c’è bisogno di farlo staccare o di dargli fiducia? Potrebbe toccare a Perin?

“C’è bisogno di proteggere alcune situazioni, però in questo caso può essere anche così”.

Come si può gestire una gara come quella di domani sapendo che tra pochi giorni c’è la Roma?

“Non si gestisce e non si parla della partita che ci sarà fra qualche giorno. La sfida con la Roma si nutrirà anche della gara di domani. Il pubblico sarà fondamentale: quando questo stadio partecipa alla partita, è come se fosse in campo con te a rincorrere il pallone e ti aumenta le forze”.

La qualificazione è complicata, ma al di là di questo c’è qualcosa che potrebbe renderla comunque soddisfatto senza il passaggio del turno?

“Valuterò la prestazione, ma non sarò mai contento se non arriverà la qualificazione”.