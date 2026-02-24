Conta più il Galatasaray o la Roma? Spalletti: "Pesano allo stesso modo. Sono due minacce"

Nella sua conferenza stampa di oggi, alla vigilia della sfida in Champions contro il Galatasaray, il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ha parlato anche di come pensa di poter fare l'impresa di ribaltare il 5-2 dell'andata, rispondendo a una domanda su quale partita conterà di più tra quella contro i turchi e quella con la Roma di domenica prossima: "Pesano allo stesso modo e sono tutte e due delle belle minacce, ma sono anche delle belle sfida. Io tutte le sere quando vado a letto saluto il passato e comincio a pensare a cosa dovrò fare il giorno dopo. Ora pensiamo a questa partita qui perché è una sfida difficile e insieme al nostro pubblico proveremo a fare tutto. Fino alla fine della partita proveremo a fare tutto".

Dirà qualcosa di particolare al gruppo?

Noi non dobbiamo diventare qualcosa di diverso, ma dobbiamo essere una versione più profonda e solida di quello che abbiamo fatto ultimamente. Questo ci deve rendere più squadra. Dobbiamo far vedere che quello siamo ultimamente non è quello che siamo noi realmente".

Bremer può giocare?

"Sarà convocato e potrà essere usato. Lui fa parte della asta bianconera".

Quanto può determinare una possibile rimonta?

"Passa molto da questi risultati qui, perché involontariamente sei costretto a subirli, però abbiamo fatto tutti i ragionamenti corretti e siamo nelle condizioni di giocarci la partita al meglio. Le difficoltà non ti tolgono il valore ma ti costringono ad usarlo. Il futuro viene dopo questa partita e questo risultato".