Juventus, Spalletti: "A Yildiz posso urlare, sa che è il nostro 10. Zhegrova? Pochi come lui"

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, dopo la vittoria contro il Pisa è intervenuto al microfono di DAZN: "La partita la cambiano sempre i calciatori con il loro comportamento. Openda è un calciatore da palla in profondità e attacco allo spazio, i centrocampisti non riuscivano ad aver qualità sulla trequarti, quindi era difficile creare qualcosa, soprattutto se ci mancano un po' i numeri del '10'. E Yildiz è il nostro numero 10, deve assumersi le sue responsabilità. Gli voglio bene come a un figlio, so che è quello che può far sterzare la partita da un momento all'altro. Nessuno potrà mai farmi dubitare della sua grandissima disponibilità, della sua personalità e della conoscenza del ruolo importante che ha. Siamo in sintonia. Io posso dirgli le cose e lui deve stare attento. Il Pisa è stato sfortunato con i due pali, si sapeva che sarebbe stata una partita complicata, contro un Pisa che sta bene in campo. Il Pisa deve solo continuare in questa maniera".

Un desiderio per il 2026?

"Se gli altri non giocano possiamo andare anche primi (ride, ndr). Noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare perché queste per noi sono partite che dobbiamo tentare di portare a casa. Al di là del valore, del colore della maglia con cui giochiamo, per noi i colori sono sempre gli stessi. Tutte le volte che giochiamo è come se giocassimo contro quelle che sono davanti a noi in classifica. Se perdiamo punti col Pisa, li perdiamo nei confronti di quelle squadre lì, non del Pisa. Abbiamo l'ambizione di giocarcela con quelle squadre lì, il nostro mirino come potenzialità è lì. Si parte dall'aver portato a casa un buon risultato, ma dobbiamo fare meglio".

Su Zhegrova.

"In quella piazzola lì, in quell'uno contro uno nello spigolo dell'area, ho visto in pochissimi avere le qualità che ha lui. E' uno che ha gli occhiali tridimensionali mentre gioca perché vede anche dietro cosa c'è".