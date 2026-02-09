Padovan: "L'Inter è inarrestabile: vincerà anche contro la Juve. VAR? Peggiora il calcio"

Giancarlo Padovan, giornalista e penna del Messaggero Veneto, giudica sulle colonne del quotidiano l'ultimo weekend di Serie A: "Il calcio è cambiato, il Var lo sta peggiorando. Il rigore concesso sabato al Napoli, quello dell’Atalanta, giovedì, in Coppa Italia, contro la Juventus e il fuorigioco di Thuram, non rilevato ieri sul primo gol dell’Inter in casa del Sassuolo, sono solo gli ultimi esempi di un arbitraggio che non si affida più ad un giudice con il fischietto, ma ad una tecnologia cervellotica per la quale ogni tocco, con il piede o con la mano, viene considerato fallo a prescindere dalle dinamiche, dall’intensità e della volontarietà. Quest’ultima, poi, in maniera del tutto pretestuosa, è sparita a beneficio di un maggior numero di rigori che, costellando la partita di gol, renderebbero la partita più spettacolare. Teoria speciosa e facilmente opinabile".

Sull'Inter: "È la squadra più forte, con l’organico migliore e il ritmo più alto nel conseguire vittorie (siamo alla sesta consecutiva). In trasferta, sul campo del Sassuolo, non ha badato a fare economie: cinque gol ben distribuiti tra Bisseck, Thuram, Lautaro, Akanji e Luis Henrique, con Dimarco sempre più incontenibile (11 assist in campionato) e Zielinski ormai regista di prima qualità (merito di Chivu, gli va riconosciuto). Il distacco della capolista rimane inalterato sul Napoli, mentre il Milan recupererà la partita con il Como, causa indisponibilità di San Siro, e quindi potrà rifarsi sotto: il meno 8 è virtuale e potrebbe concretizzarsi in un meno cinque".

Infine, sulla Juve: "Davvero non ci si capacita come una squadra del genere possa rallentare o, peggio, fermare l’Inter, sabato prossimo, nel derby d’Italia. Vincerà ancora l’Inter e la Juve tornerà a rischiare la zona Champions alla quale è legata, nonostante le dichiarazioni di Chiellini, anche il futuro di Spalletti".