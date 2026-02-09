La Juve crea tanto, ma segna poco. La riflessione di Kalulu: "Non è un problema di attacco"

Pierre Kalulu, difensore della Juventus, è intervenuto a Sportmediaset per commentare il pareggio con la Lazio. Queste le sue dichiarazioni: "Quando vengo chiamato in causa, do tutto per fare la miglior prestazione possibile. Sento una grande responsabilità, stavolta ho fatto pure gol".

Se si tratta di un punto guadagnato o due punti persi: "Alla fine quando fai gol al 96' è vero che guadagni qualcosa, ma nel primo tempo per me avevamo fatto tantissime cose positive. Siamo arrivati a calciare tante volte, creando moltissimo rispetto a loro. La Lazio è una squadra che gioca bene, con ambizioni. Siamo delusi dal pareggio per questo motivo".

Sulla scarsa vena realizzativa: "Non è un problema di attacco. Abbiamo visto in altre partite che, quando arriva il primo gol, poi ne facciamo 4-5 dopo. Il calcio è così: devi essere efficace nelle due aree, è questo ciò che conta. Il nostro dovere è vedere cosa possiamo fare meglio".