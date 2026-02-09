Lazio, Provstgaard: "Contro la Juve abbiamo dato tutto, spogliatoio unito fino alla fine"

Oliver Provstgaard, difensore della Lazio, ha analizzato ai microfoni di Sportmediaset il pareggio per 2-2 ottenuto ieri sera contro la Juventus: "A fine partita eravamo arrabbiati, ma come ha detto Sarri un pareggio fuori casa per 2-2 con la Juventus è importante. La cosa importantissima per me è che abbiamo dato tutto quello che avevamo. Ci prendiamo questo pareggio".

Sull'assenza dei tifosi e il periodo difficile per la Lazio: "Spero che abbiate visto come abbiamo giocato, noi nello spogliatoio restiamo tutti insieme. Lo faremo fino alla fine. Con questa squadra, e tutto lo staff, possiamo ottenere grandi risultati".