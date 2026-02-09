Lazio, Provstgaard: "Contro la Juve abbiamo dato tutto, spogliatoio unito fino alla fine"
Oliver Provstgaard, difensore della Lazio, ha analizzato ai microfoni di Sportmediaset il pareggio per 2-2 ottenuto ieri sera contro la Juventus: "A fine partita eravamo arrabbiati, ma come ha detto Sarri un pareggio fuori casa per 2-2 con la Juventus è importante. La cosa importantissima per me è che abbiamo dato tutto quello che avevamo. Ci prendiamo questo pareggio".
Sull'assenza dei tifosi e il periodo difficile per la Lazio: "Spero che abbiate visto come abbiamo giocato, noi nello spogliatoio restiamo tutti insieme. Lo faremo fino alla fine. Con questa squadra, e tutto lo staff, possiamo ottenere grandi risultati".
Editoriale di Enzo Bucchioni Juve, Spalletti resta solo se alzi il livello. Con il cuore strappa il pari alla Lazio: presi due gol in contropiede per errori individuali. Il Var cicca ancora, manca un rigore ai bianconeri. McKennie verso l’Inter. Sabato il Derby d’Italia
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
