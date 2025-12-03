Vaciago: "Vedere David e Openda combattere è la migliore notizia possibile per Spalletti"

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha analizzato il successo per 2-0 della Juventus contro l'Udinese in Coppa Italia con un'editoriale sul quotidiano torinese in uscita oggi, di cui riportiamo alcuni estratti: "[...] Di partita in partita cresce la fiducia e la sensazione che Spalletti stia rattoppando la Juve. Non è una rivoluzione, non è una squadra rinnovata, ma che inizia a fare le cose giuste"

Vaciago prosegue elogiando anche i due centravanti schierati da Spalletti: "La Juve coglie segnali di vita dai due pianeti misteriosi chiamati Jonathan David e Lois Openda. Ieri hanno segnato tutti e due, anzi il primo ha realizzato un gol clamorosamente bello, disegnando una traiettoria impossibile, ma due fuorigioco misurabili con il righello delle elementari, quello che sta nell’astuccio, negano pillole di fiducia ai due nuovi attaccanti juventini".

Per Vaciago però è bene fare una constatazione sul canadese e sul belga: "La prestazione di David e Openda non si misura in centimetri e, i gol cancellati non cancellano l’impressione di aver visto convincenti passi avanti. All’indomani della mazzata Vlahovic (fuori fino al mese di marzo), vedere i suoi sostituti combattere e farsi vedere è, senza dubbio, la migliore notizia possibile per Spalletti, Comolli e il popolo bianconero tutto. [...]".